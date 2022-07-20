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Левандовский: Не хотелось через 10 лет перед зеркалом сказать себе, что я так и не смог поиграть в Испании

Испания
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Мечта Роберта

Левандовский: Не хотелось через 10 лет перед зеркалом сказать себе, что я так и не смог поиграть в Испании

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский объяснил свой летний переход из немецкого клуба в испанский. "Мой разум подсказывает мне, что это верный шаг", – приводит его слова AS.

"Прозвучит банально, но через 10 лет мне бы не хотелось встать перед зеркалом и сказать себе, что я не смог выжать все из своей карьеры и реализовать мечту поиграть в Испании.

Мой разум подсказывает мне, что это верный шаг, а сейчас – особенно", – отметил форвард.

Напомним, что Роберт перешел из "Баварии" за 60 миллионов евро, 15 из которых испанский клуб выплатит в виде бонусов. Он провел в Мюнхене 8 лет.

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
as.com

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