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Левандовский: Не хотелось через 10 лет перед зеркалом сказать себе, что я так и не смог поиграть в Испании
Мечта Роберта
Фото: fcbarcelona.com
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский объяснил свой летний переход из немецкого клуба в испанский. "Мой разум подсказывает мне, что это верный шаг", – приводит его слова AS.
"Прозвучит банально, но через 10 лет мне бы не хотелось встать перед зеркалом и сказать себе, что я не смог выжать все из своей карьеры и реализовать мечту поиграть в Испании.
Мой разум подсказывает мне, что это верный шаг, а сейчас – особенно", – отметил форвард.
Напомним, что Роберт перешел из "Баварии" за 60 миллионов евро, 15 из которых испанский клуб выплатит в виде бонусов. Он провел в Мюнхене 8 лет.
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