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Атлетико продлил Облака с повышением зарплаты. На очереди Лемар
Зарплата выросла на пару миллионов
Фото: twitter.com/Atleti
Ян Облак подписал новый контракт с "Атлетико", сообщает Marca. Его зарплата вырастет с 10 до 12 миллионов евро.
Также в скором времени новый долгосрочный контракт с клубом
Напомним, что француз перешел в "Атлетико" летом 2018 года из "Монако" за 65 миллионов евро.
Ян Облак выступает за мадридцев с 2014 года. В 38 матчах предыдущего сезона Ла Лиги он пропустил 43 гола.
Клуб официально объявит о продлении контракта с вратарем на следующей неделе.
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