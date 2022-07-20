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Атлетико продлил Облака с повышением зарплаты. На очереди Лемар

Испания
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Зарплата выросла на пару миллионов

Атлетико продлил Облака с повышением зарплаты. На очереди Лемар

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

Ян Облак подписал новый контракт с "Атлетико", сообщает Marca. Его зарплата вырастет с 10 до 12 миллионов евро.

Также в скором времени новый долгосрочный контракт с клубом подпишет Тома Лемар. 26-летний хавбек продлит соглашение до 2027 года.

Напомним, что француз перешел в "Атлетико" летом 2018 года из "Монако" за 65 миллионов евро.

Ян Облак выступает за мадридцев с 2014 года. В 38 матчах предыдущего сезона Ла Лиги он пропустил 43 гола.

Клуб официально объявит о продлении контракта с вратарем на следующей неделе.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ян Облак Тома Лемар
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Источник:
marca.com

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