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Барселона просила Кунде перестать вести переговоры с Челси

Испания
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Интересный приём

Барселона просила Кунде перестать вести переговоры с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" попросила защитника "Севильи" Жюля Кунде перестать контактировать с "Челси", сообщает журналист Адриан Санчес. "Блауграна" хочет, чтобы ее предложение стало приоритетным.

Так руководство "Барселоны" уже делало в ситуации с трансфером Рафиньи из "Лидса", с которым также вел переговоры "Челси". Тогда предложение "синих" было более выгодным, а игрок хотел в "Барсу".

Отмечается, что в этот раз ситуация иная – Кунде открыт для переговоров с обеими сторонами и не имеет исключительного интереса к трансферу в "Барсу".

Напомним, что "Челси" уже пытался прошлым летом подписать французского защитника, но "Севилья" не уступила в цене.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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