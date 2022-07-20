Барселона просила Кунде перестать вести переговоры с Челси

"Барселона" попросила защитника "Севильи" Жюля Кунде перестать контактировать с "Челси", сообщает журналист Адриан Санчес. "Блауграна" хочет, чтобы ее предложение стало приоритетным.

Так руководство "Барселоны" уже делало в ситуации с трансфером Рафиньи из "Лидса", с которым также вел переговоры "Челси". Тогда предложение "синих" было более выгодным, а игрок хотел в "Барсу".

❗️Koundé: El #Barça le ha pedido al entorno del jugador que rechace negociar con el #Chelsea, como ya hizo Raphinha, para así forzar al #Sevilla a negociar



De momento la postura del jugador es ambigua: habla con todos y no da nada por cerrado. #mercato⤵️https://t.co/jv9indq2rD — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) July 20, 2022

Отмечается, что в этот раз ситуация иная – Кунде открыт для переговоров с обеими сторонами и не имеет исключительного интереса к трансферу в "Барсу".

Напомним, что "Челси" уже пытался прошлым летом подписать французского защитника, но "Севилья" не уступила в цене.