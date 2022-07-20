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Левандовский: Хочу выигрывать трофеи с этим великим клубом
С нетерпением ждем следующего сезона
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" представила в Майами Роберта Левандовского, пришедшего из "Баварии" за 60 миллионов евро. Diario Sport взяли у 33-летнего форварда интервью: "Я понимаю чего от меня ожидают".
"Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Я буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово.
Я бомбардир и понимаю, что от меня ожидают, что я буду забивать голы и помогать команде. И мне очень хочется многого здесь добиться", – заявил поляк.
Напомним, что "Барселона" сейчас находится в предсезонном туре в США.
Помимо Роберта клуб уже подписал Рафинью из "Лидса" и Кристенсена из "Челси". Ранее сообщалось, что в скором времени будет также объявлено о переходе Сесара Аспиликуэты.
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