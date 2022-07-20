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Лапорта: Мы снова выводим Барселону на мировой уровень. Роберт хотел играть за нас и приложил огромные усилия
Осталось игрокам сыграться
Фото: fcbarcelona.com
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Роберта Левандовского. "Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас", – приводит его слова Diario Sport.
"Мы очень рады и признательны Роберту. Он приложил огромные усилия. Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас.
Мы стараемся делать команду все сильнее и сильнее, все продвигается крайне успешно. Я хочу поблагодарить весь спортивный департамент во главе с Матеу Алемани и Йорди Кройффом, а также вице-президента Рафу Юсте за их работу, которая вызвала отклик по всему миру.
Мы возвращаем себе прежний вес и снова выводим "Барселону" на мировой уровень. Мы будем становиться сильнее – в рамках наших возможностей", – сказал Лапорта.
#picoftheday ❤️ pic.twitter.com/UkVxfNR73c— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022
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