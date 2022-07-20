Лапорта: Мы снова выводим Барселону на мировой уровень. Роберт хотел играть за нас и приложил огромные усилия

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Роберта Левандовского. "Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас", – приводит его слова Diario Sport.

"Мы очень рады и признательны Роберту. Он приложил огромные усилия. Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас.

Мы стараемся делать команду все сильнее и сильнее, все продвигается крайне успешно. Я хочу поблагодарить весь спортивный департамент во главе с Матеу Алемани и Йорди Кройффом, а также вице-президента Рафу Юсте за их работу, которая вызвала отклик по всему миру.

Мы возвращаем себе прежний вес и снова выводим "Барселону" на мировой уровень. Мы будем становиться сильнее – в рамках наших возможностей", – сказал Лапорта.