  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Мы снова выводим Барселону на мировой уровень. Роберт хотел играть за нас и приложил огромные усилия
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Мы снова выводим Барселону на мировой уровень. Роберт хотел играть за нас и приложил огромные усилия

Испания
(1 голосов)

Осталось игрокам сыграться

Лапорта: Мы снова выводим Барселону на мировой уровень. Роберт хотел играть за нас и приложил огромные усилия

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Роберта Левандовского. "Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас", – приводит его слова Diario Sport.

"Мы очень рады и признательны Роберту. Он приложил огромные усилия. Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас.

Мы стараемся делать команду все сильнее и сильнее, все продвигается крайне успешно. Я хочу поблагодарить весь спортивный департамент во главе с Матеу Алемани и Йорди Кройффом, а также вице-президента Рафу Юсте за их работу, которая вызвала отклик по всему миру.

Мы возвращаем себе прежний вес и снова выводим "Барселону" на мировой уровень. Мы будем становиться сильнее – в рамках наших возможностей", – сказал Лапорта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
NORDOS
20.07.2022 в 23:34
Ми ставатимемо сильнішими – у рамках наших можливостей тобто ляпорта залишає за собою можливість відступу. які можуть бути можливості в банкротів? ну купує гравців в борг, надуває бульбашку все більше. якщо ж не буде трофеїв, то вона лопне. і вона точно лопне, бо чемпіонства ЛаЛіги буде замало, а лч цим складом, за який добряче переплатили, та з чаві тренером вони ніколи не візмуть
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.07.2022 в 23:38
Ты сам написал, что Барса выиграет Ла ЛигуНу а за больше поборемся, вдруг повезёт.))
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.07.2022 в 22:48
Согласен с Лапортой. Левандовски будет пахать, чтобы вернуть команду на высокий уровень, в отличие от ботоксного члена, опустившего МЮ на дно и теперь ищет где бы ещё навредить.
Ответить
+1
-2
avatar
NORDOS
20.07.2022 в 23:38
Магуайр нікуди не переходить з МЮ. Дивує, що ти вже перевірив його член
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.07.2022 в 23:43
Не совсем понимаю к чему здесь Магуайр, но то такэ. Развлекайтесь пока, а мне пора собираться на стадион посмотреть как Челси будет издеваться над нашими FC Charlotte))
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде