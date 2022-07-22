Барселона продала еще 15% своих телеправ Ла Лиги компании Sixth Street

“Барселона” достигла соглашения с американским инвестиционным фондом Sixth Street о продаже 15% своих телеправ Ла Лиги на ближайшие 25 лет, информирует официальный сайт “блаугранас”.

Ранее “Барселона” продала Sixth Street 10%, таким образом американский фонд владеет уже 25% телеправ “Барсы” от Ла Лиги на 25 лет.

Первая сделка принесла “Барселоне” 207.5 миллионов евро, вторая – 315 миллионов.

Продажи телеправ, или как их называют в Испании “palancas” (“экономические рычаги”), позволяют “Барселоне” в краткосрочной перспективе решить серьезные финансовые проблемы и выполнить требования Ла Лиги для заявки новичков.

“Барселоне” нужно заплатить более 100 млн евро за трансферы Роберта Левандовского и Рафиньи, а также найти способ заявить свободных агентов Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Усмана Дембеле.

Работа “Барселоны” на трансферном рынке на этом не завершена. В целях у “блаугранас” защитники “Челси” Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо. Все еще есть надежды и на трансфер центрбека “Севильи” Жюля Кунде.

Если более 500 млн евро будет недостаточно для регистрации новых футболистов, “Барселона” может продать 49% акций своего подразделения Barça Studios или 49% акций компании BLM (Barça Licensing & Merchandising).

Также клуб планирует продать в “Манчестер Юнайтед” за 80+ млн евро полузащитника Френки де Йонга, но трансфер усложнен тем, что “Барса” должна нидерландскому хавбеку 17 млн евро отсроченных выплат.

“Барселона” готова выслушать предложения по таким футболистам как Самюэль Умтити, Оскар Мингеса, Рики Пуч, Сержиньо Дест, Мемфис Депай, Миралем Пьянич, Нету и Мартин Брэйтуэйт.

Пока “Барсе” удалось продать только Филиппе Коутиньо в “Астон Виллу” и отправить в аренды Клемана Ленгле (“Тоттенхэм”) и Франсишку Тринкау (“Спортинг”).