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Барселона продала еще 15% своих телеправ Ла Лиги компании Sixth Street

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Всего Барса продала уже 25% телеправ на 25 лет за 500 млн евро

Барселона продала еще 15% своих телеправ Ла Лиги компании Sixth Street

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

“Барселона” достигла соглашения с американским инвестиционным фондом Sixth Street о продаже 15% своих телеправ Ла Лиги на ближайшие 25 лет, информирует официальный сайт “блаугранас”.

Ранее “Барселона” продала Sixth Street 10%, таким образом американский фонд владеет уже 25% телеправ “Барсы” от Ла Лиги на 25 лет.

Первая сделка принесла “Барселоне” 207.5 миллионов евро, вторая – 315 миллионов.

Продажи телеправ, или как их называют в Испании “palancas” (“экономические рычаги”), позволяют “Барселоне” в краткосрочной перспективе решить серьезные финансовые проблемы и выполнить требования Ла Лиги для заявки новичков.

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“Барселоне” нужно заплатить более 100 млн евро за трансферы Роберта Левандовского и Рафиньи, а также найти способ заявить свободных агентов Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Усмана Дембеле.

Работа “Барселоны” на трансферном рынке на этом не завершена. В целях у “блаугранас” защитники “Челси” Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо. Все еще есть надежды и на трансфер центрбека “Севильи” Жюля Кунде.

Если более 500 млн евро будет недостаточно для регистрации новых футболистов, “Барселона” может продать 49% акций своего подразделения Barça Studios или 49% акций компании BLM (Barça Licensing & Merchandising).

Также клуб планирует продать в “Манчестер Юнайтед” за 80+ млн евро полузащитника Френки де Йонга, но трансфер усложнен тем, что “Барса” должна нидерландскому хавбеку 17 млн евро отсроченных выплат.

“Барселона” готова выслушать предложения по таким футболистам как Самюэль Умтити, Оскар Мингеса, Рики Пуч, Сержиньо Дест, Мемфис Депай, Миралем Пьянич, Нету и Мартин Брэйтуэйт.

Пока “Барсе” удалось продать только Филиппе Коутиньо в “Астон Виллу” и отправить в аренды Клемана Ленгле (“Тоттенхэм”) и Франсишку Тринкау (“Спортинг”).

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
22.07.2022 в 12:59
Ничего, ничего... Нам сейчас главное вырулить, шоб не свалится в кювет. С таким прицепом проблем, доставшихся от Бартомеу это сделать будет сложно, но возможно. А там уже дальше покатим... а там уже дальше помчимся по ровному шоссе, не сбавляя скорости... вперед, навстречу к победам и трофеям. Лапорта - наш РУЛЕВОЙ!
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Крістoфер (Луцьк)
22.07.2022 в 12:46
Якщо так продовжувати надувати бульбашку, клуб взагалі може щезнути. І з кого тоді сміятись в Європі? Лапорта, зупинись.
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