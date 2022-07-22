Мальорка подписала одного из лучших вратарей Лиги 1

"Мальорка" купила вратаря "Реймса" Предрага Райковича за 2 млн евро. Контракт рассчитан на 4 года.

26-летний Райкович выступал во Франции с 2019-го и в каждом сезоне входил в ТОП-5 голкиперов Лиги 1 по проценту сэйвов. Также он сыграл 28 матчей за сборную Сербии.

Для "Мальорки" позиция голкипера оставалась проблемной несколько лет. Во второй половине прошлого сезона на воротах "Киновари" стоял арендованный у "ПСЖ" Серхио Рико.