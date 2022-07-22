  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мальорка подписала одного из лучших вратарей Лиги 1
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальорка подписала одного из лучших вратарей Лиги 1

Испания
(1 голосов)

Закрыли проблемную позицию

Мальорка подписала одного из лучших вратарей Лиги 1

Фото: twitter.com/RCD_Mallorca

Новина українською

"Мальорка" купила вратаря "Реймса" Предрага Райковича за 2 млн евро. Контракт рассчитан на 4 года.

26-летний Райкович выступал во Франции с 2019-го и в каждом сезоне входил в ТОП-5 голкиперов Лиги 1 по проценту сэйвов. Также он сыграл 28 матчей за сборную Сербии.

Для "Мальорки" позиция голкипера оставалась проблемной несколько лет. Во второй половине прошлого сезона на воротах "Киновари" стоял арендованный у "ПСЖ" Серхио Рико.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реймс Мальорка Предраг Райкович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Мальорка"

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде