Барселона собирается осуществить трансфер защитника Вильярреала

Каталонская "Барселона" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу.

Клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста. Сам Пау также готов присоединиться к "Барсе", а "Вильярреал" не против его ухода.

Сообщается, что "Барса" уже сделала запрос по Торресу. "Вильярреал", очень вероятно, согласится с предложением каталонцев. Также в сделку могут включить кого-то из игроков "сине-гранатовых".

Переход центрдефа в "Барсу" оценивается в 40-50 млн евро. В минувшем сезоне игрок сборной Испании сыграл 46 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах и забил 6 голов.