  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона собирается осуществить трансфер защитника Вильярреала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона собирается осуществить трансфер защитника Вильярреала

Испания
(1 голосов)

Клуб продолжает углублять состав

Барселона собирается осуществить трансфер защитника Вильярреала

Новина українською

Каталонская "Барселона" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу.

Клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста. Сам Пау также готов присоединиться к "Барсе", а "Вильярреал" не против его ухода.

Сообщается, что "Барса" уже сделала запрос по Торресу. "Вильярреал", очень вероятно, согласится с предложением каталонцев. Также в сделку могут включить кого-то из игроков "сине-гранатовых".

Переход центрдефа в "Барсу" оценивается в 40-50 млн евро. В минувшем сезоне игрок сборной Испании сыграл 46 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах и забил 6 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Вильярреал Пау Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
El Chiringuito

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
23.07.2022 в 13:07
Ну чё, хороший игрок придёт в Барсу. Ещё молодой, но уже опытный, в еврокубках закалённый, игрок сборной Испании. А главное высокий, 1,91 м. 50 лимонов дофига конечно, но 30 + один пассажир с Барселоны вполне пойдёт.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде