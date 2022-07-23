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Барселона собирается осуществить трансфер защитника Вильярреала
Клуб продолжает углублять состав
Каталонская "Барселона" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу.
Клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста. Сам Пау также готов присоединиться к "Барсе", а "Вильярреал" не против его ухода.
Сообщается, что "Барса" уже сделала запрос по Торресу. "Вильярреал", очень вероятно, согласится с предложением каталонцев. Также в сделку могут включить кого-то из игроков "сине-гранатовых".
Переход центрдефа в "Барсу" оценивается в 40-50 млн евро. В минувшем сезоне игрок сборной Испании сыграл 46 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах и забил 6 голов.
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