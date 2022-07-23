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ВИДЕО, как новичок Реала грубо сыграл против Азара на тренировке. Эден продолжить занятие не смог

Испания
(1 голосов)

Получилось не по-дружески

ВИДЕО, как новичок Реала грубо сыграл против Азара на тренировке. Эден продолжить занятие не смог

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает готовиться к новому сезону.

На одной из тренировок произошел неприятный эпизод: новичок команды Антонио Рюдигер при отборе мяча очень грубо въехал в ногу Эдену Азару. Немец сначала сыграл в мяч, но потом его нога попала в ногу бельгийцу, который занятие продолжить не смог.

Отметим, что пока "Реал" не провел ни одного поединка в летнее межсезонье. Последний раз мадридцы играли еще в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 28 июня. Правда, следующая встреча "сливочных" запланирована уже завтра: подопечные Анчелотти сыграют против "Барселоны" в американском штате Невада. Стартовый свисток раздастся в 6 утра по Киеву.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Комментарии (8)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.07.2022 в 14:12
А предстоящей ночью, когда мадридасы уснут, Барса будет трахать их любимцев в Las Vegas !
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.07.2022 в 13:56
Это он по просьбе Азара сделал. Теперь пол года можно спокойно глотать бургеры и получать деньги, и не о чём не беспокоиться. Дело Бейла живёт !
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.07.2022 в 13:57
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+2
-1
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Бaрселиниус (землянин)
23.07.2022 в 13:59
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+1
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.07.2022 в 14:12
НАХ** мессозбочені шизолярви
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0
-1
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Бaрселиниус (землянин)
23.07.2022 в 13:22
Называется ломай своих, шоб чужие боялись. Игрокам Барсы на заметку, завтра надо обходить этого негра с длинными ногами стороной, ну его нах.
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.07.2022 в 13:01
А что на это скажут фанаты путинского фашизма, т.е., фанаты позорного реала?
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+2
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.07.2022 в 14:14
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