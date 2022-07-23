ВИДЕО, как новичок Реала грубо сыграл против Азара на тренировке. Эден продолжить занятие не смог

Мадридский "Реал" продолжает готовиться к новому сезону.

На одной из тренировок произошел неприятный эпизод: новичок команды Антонио Рюдигер при отборе мяча очень грубо въехал в ногу Эдену Азару. Немец сначала сыграл в мяч, но потом его нога попала в ногу бельгийцу, который занятие продолжить не смог.

Rudiger taking out Eden Hazard in training ???? pic.twitter.com/FXHYO0Bm5Q — Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) July 22, 2022

Отметим, что пока "Реал" не провел ни одного поединка в летнее межсезонье. Последний раз мадридцы играли еще в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 28 июня. Правда, следующая встреча "сливочных" запланирована уже завтра: подопечные Анчелотти сыграют против "Барселоны" в американском штате Невада. Стартовый свисток раздастся в 6 утра по Киеву.