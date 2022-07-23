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ВИДЕО, как новичок Реала грубо сыграл против Азара на тренировке. Эден продолжить занятие не смог
Получилось не по-дружески
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" продолжает готовиться к новому сезону.
На одной из тренировок произошел неприятный эпизод: новичок команды Антонио Рюдигер при отборе мяча очень грубо въехал в ногу Эдену Азару. Немец сначала сыграл в мяч, но потом его нога попала в ногу бельгийцу, который занятие продолжить не смог.
Rudiger taking out Eden Hazard in training ???? pic.twitter.com/FXHYO0Bm5Q— Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) July 22, 2022
Отметим, что пока "Реал" не провел ни одного поединка в летнее межсезонье. Последний раз мадридцы играли еще в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 28 июня. Правда, следующая встреча "сливочных" запланирована уже завтра: подопечные Анчелотти сыграют против "Барселоны" в американском штате Невада. Стартовый свисток раздастся в 6 утра по Киеву.
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