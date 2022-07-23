Мальорка выкупила героя прошлого сезона за рекордную сумму

"Мальорка" выкупила у "Лацио" центрфорварда Ведата Мурики за 7,5 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

28-летний косовар играл за "Киноварь" с января на правах аренды и стал любимцем болельщиков. Его 4 гола и 3 ассиста спасли "Мальорку" от понижения в классе.

Для островитян это крупнейшая покупка в клубной истории. До этого рекорд принадлежал Самюэлю Это’О, перешедшему из "Реала" за 7,2 млн в 1999 году.

Вчера "Мальорка" также укрепила вратарскую позицию, подписав основного голкипера сборной Сербии Предрага Райковича.