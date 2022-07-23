Сын Эйдура Гудьонсена покинул Реал Мадрид и перешел в шведский клуб

Шведский "Норрчёпинг" объявил о подписании контракта с исландским форвардом Андри Гудьонсеном, сыном экс-нападающего "Барселоны" и "Челси" Эйдура Гудьонсена. Игрок перешел из мадридского "Реала".

Андри воспитывался в академиях "Барселоны", "Гавы", "Эспаньола" и "Реала Мадрид". Гудьонсен-младший успел отыграть 21 матч за "Кастилью", дубль "Реала" в прошлом сезоне, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

Также Андри является игроком национальной сборной Исландии, за которую успел провести 8 официальных матчей и 1 товарищеский. Уже в своей второй игре за команду он смог забить гол. Всего у него уже два гола за сборную страны.