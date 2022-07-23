Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сын Эйдура Гудьонсена покинул Реал Мадрид и перешел в шведский клуб
Андри Гудьонсен будет играть за Норрчёпинг
Фото: Daily Mail
Шведский "Норрчёпинг" объявил о подписании контракта с исландским форвардом Андри Гудьонсеном, сыном экс-нападающего "Барселоны" и "Челси" Эйдура Гудьонсена. Игрок перешел из мадридского "Реала".
Андри воспитывался в академиях "Барселоны", "Гавы", "Эспаньола" и "Реала Мадрид". Гудьонсен-младший успел отыграть 21 матч за "Кастилью", дубль "Реала" в прошлом сезоне, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
Также Андри является игроком национальной сборной Исландии, за которую успел провести 8 официальных матчей и 1 товарищеский. Уже в своей второй игре за команду он смог забить гол. Всего у него уже два гола за сборную страны.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы
- Еще 240 уничтоженных россиян и 17 единиц автомобильной техники. Генштаб обновил данные потерь захватчиков
- Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице