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Эль Классико снова за Барсой. Видео гола и обзор матча Реал - Барселона 0:1

Испания
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Испанское Классическое без Лунина, просидевшего весь матч в запасе

Эль Классико снова за Барсой. Видео гола и обзор матча Реал - Барселона 0:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Карло Анчелотти по ходу матча сменил всех полевых игроков, однако Тибо Куртуа на воротах оставил до финального свистка. Бельгиец наставнику за такое не отблагодарил и пропустил единственный гол, ставший победным в товарищеской встрече. Его забил новичок "Барсы", однако не разрекламированный Роберт Левандовский, а Рафинья. Каталонцы во второй раз подряд выиграют у "Реала" в Эль Класико и снова не пропускают.

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Товарищеский матч
23 июля. Парадайз, США. Стадион Элледжайнт
"Реал" – "Барселона" 0:1
Гол: Рафинья 27

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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