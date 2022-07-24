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Хави: Победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать Реал

Испания
(2 голосов)

Тренер поделился своими впечатлениями после контрольного поединка

Хави: Победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать Реал

Фото: Barca Media

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий после товарищеского матча с "Реалом" (1:0).

"В целом мы довольны. Мы получили хорошие эмоции, сейчас это важно. Победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать "Реал".

Мы провели прекрасный первый тайм, второй уже был не столь хорошим. Предсезонка продолжается, мы хорошо тренируемся и увидели сегодня в исполнении "Барсы" хороший футбол. Но мы должны показывать более стабильную игру.

Думаю, мы были лучше "Мадрида" и в целом показали добротный футбол, так что я доволен не только результатом. Мы наслаждались игрой, но главное – выигрывать трофеи. Для нас это важно", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.07.2022 в 11:27
Великая Барса на правильном пути. Пожелаем этой великой команде сделать хет-трик в наступающем сезоне, т.е. в третий раз завоевать ТРЕБЛ! Это величина, которая никогда не покорится какому-то реалу. Если они, играя в большинстве в Кубке Короля против команд из третьей лиги (Алькояно), вылетают из турнира, то что можно говорить про этих бездарей? ЛЕО МЕССИ - ЧЕМПИОН МИРА 2022!!!
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+1
-10
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.07.2022 в 10:39
Реалу теж подобається вигравати постійно ЛЧ, якщо паралельно в Європі ще айнтрахають Барсу
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+10
-5
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CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
24.07.2022 в 10:55
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+9
-2

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