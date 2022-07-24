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Лапорта: Надеюсь, что глава Месси в Барсе еще не завершена

Испания
(1 голосов)

Функционер ждет возможного возвращения аргентинца

Лапорта: Надеюсь, что глава Месси в Барсе еще не завершена

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал комментарий об экс-вингере клуба Лионеле Месси:

"Месси был всем для "Барсы". Возможно, это лучший, самый эффективный игрок в истории клуба. По масштабу в истории "Барсы" его можно сравнить лишь с Йоханом Кройффом.

Но его уход должен было однажды случиться. Пришлось принять такое решение из-за наследства, которое нам досталось.

Клуб выше игроков и тренеров, но я надеюсь, что глава Месси в "Барсе" еще не завершена. На нас лежит ответственность за то, чтобы эта история продолжалась. Она еще не закрыта. Нужно дождаться момента, когда все можно будет сделать так, как это должно было пройти.

Конец у этой истории должен был быть более пышным", – сказал Лапорта.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
24.07.2022 в 14:25
Чувствует Кабан, шо насвинячил.
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