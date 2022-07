Лапорта идет ва-банк, но не решает проблем: три мысли о Левандовском в Барселоне

И не надо разводить сопли – случалось в Мюнхене еще и не такое.

Мало кто в курсе, но Герда Мюллера вытолкали из "Баварии" прямо посреди сезона. Замена на 82-й минуте матча с "Айнтрахтом" (0:2) и все, auf Wiedersehen. Бедняга подписался в США, но в норму так и не пришел, и ко всему присел на стакан.

Ненамного лучше попрощались и с Беккенбауэром. В 1977-м на Кайзера Франца наехала налоговая, его личную жизнь на молекулы разобрали таблоиды, и клуб сухо отпустил одну из главных легенд в "Нью-Йорк Космос".

С тех пор прошли десятилетия, однако главное не изменилось - клуб по-прежнему важнее даже гениального игрока, коим Левандовский, при всем уважении, не является.

Да, у Роберта феноменальная статистика – 344 гола в 375 матчах. Мануэль Нойер однажды назвал поляка "уникальной машиной" – и это правда. Но попробуйте вспомнить по-настоящему легендарные голы. Получилось?

Бундеслига сразу отпадает, ведь эра безальтернативного доминирования "Баварии" началась еще при Юппе Хайнкесе, когда Робертом и не пахло. В лобовых матчах ЛЧ поляка дважды ставил на место Роналду; до него – Месси; в 2019-м он сдулся против "Ливерпуля" Салаха-Мане-Фирмино.

Да что там, даже исторические 8:2 – заслуга Мюллера; Роберт в тот день был на третьих ролях.

Короче, король цифр и легенда тренажерных залов. На поле у ​​Левандовского ни легендарных моментов, ни обожания фанов, как у "Роббери". Те двое срывали крышу, заставляли вскакивать с мест, неистово радоваться или рыдать, как во время прощального матча обоих в мае 2019-го.

Поляк, кстати, играл в тот вечер и даже признавался, что мечтает о таком же уходе на пенсию, но помешала чрезмерная концентрация на себе. Еще год назад 33-летний Роберт потребовал от клуба долгосрочный контракт и обиделся на слухи об Эрлинге Холанде. Снова возле него завертелся Пини Захави, какие-то непонятные намеки, интервью…

Кажется, Роберт считал, что его ценят недостаточно, в то время как клуб уже смотрел в будущее и не обращал на его оскорбления никакого внимания.

Ну да, в идеальном мире "Бавария" дала бы Роберту большой контракт "за заслуги", и он ушел бы в 40, напоследок пробежав круг почета "Альянц-Ареной". Впрочем – сюрприз – так не бывает. Самым эффективным менеджером современного футбола до сих пор остается Флорентино Перес, выбросивший из "Реала" почти каждую клубную легенду.

Поэтому ноль эмоций – "Бавария" все сделала правильно. Единственный скользкий момент – у мюнхенцев впервые с незапамятных времен не осталось центрфорварда. Левандовский доминировал 8 лет; до него был Манджукич, еще раньше – Гомес; далее – Рой Макай и Джованни Элбер. Сейчас же в составе только миниатюрный Мане, а значит, нас ждет доселе невиданная "Бавария".

I have asked Julian Nagelsmann, Coach of FC Bayern, if it is TRUE that he has expressed the wish that Bayern should buy Cristiano Ronaldo. Nagelsmann: „I read that too, but that's NOT TRUE“ pic.twitter.com/l1PNYGHpon