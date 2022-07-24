Лапорта идет ва-банк, но не решает проблем: три мысли о Левандовском в Барселоне

Левандовский – рекордсмен, но не легенда "Баварии". Клуб все сделал правильно

И не надо разводить сопли – случалось в Мюнхене еще и не такое.

Мало кто в курсе, но Герда Мюллера вытолкали из "Баварии" прямо посреди сезона. Замена на 82-й минуте матча с "Айнтрахтом" (0:2) и все, auf Wiedersehen. Бедняга подписался в США, но в норму так и не пришел, и ко всему присел на стакан.

Ненамного лучше попрощались и с Беккенбауэром. В 1977-м на Кайзера Франца наехала налоговая, его личную жизнь на молекулы разобрали таблоиды, и клуб сухо отпустил одну из главных легенд в "Нью-Йорк Космос".

С тех пор прошли десятилетия, однако главное не изменилось - клуб по-прежнему важнее даже гениального игрока, коим Левандовский, при всем уважении, не является.

Да, у Роберта феноменальная статистика – 344 гола в 375 матчах. Мануэль Нойер однажды назвал поляка "уникальной машиной" – и это правда. Но попробуйте вспомнить по-настоящему легендарные голы. Получилось?

Бундеслига сразу отпадает, ведь эра безальтернативного доминирования "Баварии" началась еще при Юппе Хайнкесе, когда Робертом и не пахло. В лобовых матчах ЛЧ поляка дважды ставил на место Роналду; до него – Месси; в 2019-м он сдулся против "Ливерпуля" Салаха-Мане-Фирмино.

Да что там, даже исторические 8:2 – заслуга Мюллера; Роберт в тот день был на третьих ролях.

Короче, король цифр и легенда тренажерных залов. На поле у ​​Левандовского ни легендарных моментов, ни обожания фанов, как у "Роббери". Те двое срывали крышу, заставляли вскакивать с мест, неистово радоваться или рыдать, как во время прощального матча обоих в мае 2019-го.

Поляк, кстати, играл в тот вечер и даже признавался, что мечтает о таком же уходе на пенсию, но помешала чрезмерная концентрация на себе. Еще год назад 33-летний Роберт потребовал от клуба долгосрочный контракт и обиделся на слухи об Эрлинге Холанде. Снова возле него завертелся Пини Захави, какие-то непонятные намеки, интервью…

Кажется, Роберт считал, что его ценят недостаточно, в то время как клуб уже смотрел в будущее и не обращал на его оскорбления никакого внимания.

Ну да, в идеальном мире "Бавария" дала бы Роберту большой контракт "за заслуги", и он ушел бы в 40, напоследок пробежав круг почета "Альянц-Ареной". Впрочем – сюрприз – так не бывает. Самым эффективным менеджером современного футбола до сих пор остается Флорентино Перес, выбросивший из "Реала" почти каждую клубную легенду.

Поэтому ноль эмоций – "Бавария" все сделала правильно. Единственный скользкий момент – у мюнхенцев впервые с незапамятных времен не осталось центрфорварда. Левандовский доминировал 8 лет; до него был Манджукич, еще раньше – Гомес; далее – Рой Макай и Джованни Элбер. Сейчас же в составе только миниатюрный Мане, а значит, нас ждет доселе невиданная "Бавария".

I have asked Julian Nagelsmann, Coach of FC Bayern, if it is TRUE that he has expressed the wish that Bayern should buy Cristiano Ronaldo. Nagelsmann: „I read that too, but that's NOT TRUE“ pic.twitter.com/l1PNYGHpon — Christian Falk (@cfbayern) July 16, 2022

"Барселона" инвестирует 60 млн из будущего в бомбардира из прошлого

Ага, речь как раз о 60 млн, а не 45, как заявлено.

В сделку вписали 15 млн бонусов, зависящих от попадания "Барсы" в ЛЧ (смешно) и игрового времени Роберта (еще смешнее).

Очевидно, что Лапорте очень нужен франчайз-игрок; символ нового проекта, под который можно завести новых спонсоров. Какими бы талантливыми ни были Фати, Педри и Гави, но им еще нужно есть кашу; ну, а у Бускетса никогда такого статуса не было.

У Левандовского длинное портфолио собственных спонсорских соглашений – от Gilette до EA Sports; его не нужно раскручивать – фанаты уже раскупают футболки с такой скоростью, что в магазинах закончилась буква W. Ну, и на поле Роберт – это гарантированные голы. Те, которые Депай, вероятно, не забьет, а Ферран не забьет точно.

| Due to a large number of requests to print Lewandowski's shirt, the club store has ran out of the letter ‘W’ pic.twitter.com/0dFT4YzRbw — infosfcb  (@infosfcb) July 20, 2022

Красиво звучит? А теперь бочку дегтя вам – деньги на трансфер "Барселона" "украла" у самой себя.

Это действительно уникальная история: при долгах в более миллиард евро и 100 млн убытках за прошлый сезон Блауграна покупает звезд, распродавая доли от своих ТВ-прав на 25 лет вперед! На данный момент уже продано 25% на 582 млн евро, и это не финал, поскольку тратит "Барса" не только на Роберта – там и Рафинья, и Кристенсен, и Кесье, и новый контракт Дембеле. Говорят, чтобы всех заявить, с молотка уйдет еще и 49% Barca Licensing and Merchandising.

На наших глазах "Барса" продает будущие доходы ради немедленного формирования сильной команды в надежде, что она все выиграет и вернет вложенные деньги. Черт, а если нет? Что тогда?

И это еще не все. Роберту через месяц исполнится 34, а контракт ему подмахнули до 2026 года. Для справки, Месси перешел в "ПСЖ" в 34; Роналду переехал в Турин в 33; Златан подписался в МЮ в те же 34. Каждый знает, что было дальше.

Julian Nagelsmann is just as confused as everyone else pic.twitter.com/yXtx55CIcG — B/R Football (@brfootball) July 19, 2022

Лапорта наплевал на логику и сделал ключевым элементом своего плана исполнителя с горизонтом планирования - год-полтора. Это какая-то фантастическая, космическая, нечеловеческая вера в себя.

Одна-две травмы – и его конструкция зашатается. Один-два сезона без трофеев – и она развалится на кучу обломков, из которых заново собрать "Барселону" будет сложнее, чем после пандемии.

Трансфер Левандовского не решил главные проблемы "Барсы"

Представим на секунду, что Левандовского не купили. Что было бы с "Барселоной"?

Ответ очевиден – да ничего. Пьер-Эмерик Обамеянг за полгода забил 13 голов, отличился в Класико, вытащил несколько сложнейших матчей в ЛЕ. Неужели Лапорта и Хави этого не заметили?

Да и не только в габонце дело, хотя его по-человечески жаль. "Барса" проиграла "Реалу" в Суперкубке, "Атлетику" в Кубке короля и "Айнтрахту" в ЛЕ с одним и тем же счетом - 2:3.

Атака "Кулес" стала второй по итогам Примеры (68 голов), а вот оборона – лишь шестой (38). Скажете, этой команде позарез нужен супербомбардир, помешанный на собственной статистике?

Между тем, хороших новостей в обороне до сих пор нет. В рамках перестройки Лапорта привез Франка Кесье и Андреаса Кристенсена. Оба новичка явно не мирового уровня.

Замены 33-летнему Альбе вообще нет, как нет и приличного правого бека; Дест там выглядит даже хуже своего предшественника Семеду. Говорят, что американца выставили на продажу, но он никому не нужен.

Пике по-прежнему сохраняет шансы на основу, хотя и бежит слабо, и травмируется часто, и ко всему личная жизнь у него развалилась; впереди эмоционально тяжелые суды с Шакирой за их общих детей. Думать о футболе Жерару сейчас нелегко.

Lewandowski taking the no.9 shirt from Depaypic.twitter.com/DEwo8zP6Vt — Troll Football (@TrollFootball) July 19, 2022

Трансфер Левандовского не решит все эти пробелы. Одна травма Бускетса – и игра "Барсы" развалится независимо от того, кто будет на острие атаки; туда просто не дойдет мяч. Френки де Йонг так и не заиграл в глубокой роли. Кесье – вообще не типаж "Кулес" и, кажется, перешел только потому что бесплатный.

Да, трансферное окно открыто и новые сделки возможны, но они будут означать и новые займы из будущих доходов. Это какое-то безумие - клуб ставит на кон самого себя!

Лапорта отмахивается, мол, уже такое делал в 2003-м, но разница огромна. Взять хотя бы лицо проекта: тогда им был голодный 23-летний Роналдиньо, а сейчас – 34-летний Левандовский, отдавший лучшие годы Бундеслиге.

Странная ставка. Странный Лапорта. Бедная, очень бедная "Барселона".