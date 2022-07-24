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Реал продлил контракты сразу с тремя бразильцами: Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао

Испания
(3 голосов)

У каждого в договоре – невероятная сумма отступных

Реал продлил контракты сразу с тремя бразильцами: Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао

Фото: 90min

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" продлил контракты с тремя молодыми бразильскими игроками команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новые соглашения подписали нападающие Винисиус Жуниор и Родриго Гоис, а также защитник Эдер Милитао.

Новый контракт Винисиуса рассчитан на пять лет, до июня 2027. В соглашении прописаны отступные за игрока – 1 миллиард евро. Такая же сумма написана и в контракте Родриго. Его договор рассчитан на шесть лет. Контракт Милитао также шестилетний, но с отступными в 500 миллионов евро.

По информации журналиста, "Реал" вскоре официально объявит о продлении договоров. Ранее контракт также продлил хорватский полузащитник Лука Модрич. Его договор рассчитан всего на год.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Эдер Милитао Родриго Гоэс
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Комментарии (2)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
24.07.2022 в 19:53
Мадридський "Реал" продовжив контракти із трьома молодими бразильськими гравцями команди. Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, нові угоди підписали нападники Вінісіус Жуніор та Родріго Гоес, а також захисник Едер Мілітао ! Новий контракт Вінісіуса розрахований на 5 років, до червня 2027 року. У угоді прописані відступні за гравця – 1 млрд євро. (!) Така сама сума написана і в контракті Родріго. Його договір розрахований на 6 років.
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
24.07.2022 в 20:00
шепетівський мундоалень вже б'ється у припадках шизоістерії... санітари поспішно готуються... до евтаназії мессозбоченого рогоносця...
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