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Реал продлил контракты сразу с тремя бразильцами: Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао
У каждого в договоре – невероятная сумма отступных
Фото: 90min
Мадридский "Реал" продлил контракты с тремя молодыми бразильскими игроками команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новые соглашения подписали нападающие Винисиус Жуниор и Родриго Гоис, а также защитник Эдер Милитао.
Éder Militão, Vinícius and Rodrygo have signed their new contracts with Real Madrid ⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022
▫️ Militão: June 2028, €500m release clause.
▫️ Vinícius: June 2027, €1B release clause.
▫️ Rodrygo: June 2028, €1B release clause.
Official statements now up to the club. pic.twitter.com/wFsAJsZJFI
Новый контракт Винисиуса рассчитан на пять лет, до июня 2027. В соглашении прописаны отступные за игрока – 1 миллиард евро. Такая же сумма написана и в контракте Родриго. Его договор рассчитан на шесть лет. Контракт Милитао также шестилетний, но с отступными в 500 миллионов евро.
По информации журналиста, "Реал" вскоре официально объявит о продлении договоров. Ранее контракт также продлил хорватский полузащитник Лука Модрич. Его договор рассчитан всего на год.
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