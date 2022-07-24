Реал продлил контракты сразу с тремя бразильцами: Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао

Мадридский "Реал" продлил контракты с тремя молодыми бразильскими игроками команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новые соглашения подписали нападающие Винисиус Жуниор и Родриго Гоис, а также защитник Эдер Милитао.

Éder Militão, Vinícius and Rodrygo have signed their new contracts with Real Madrid ⚪️???????? #RealMadrid



▫️ Militão: June 2028, €500m release clause.



▫️ Vinícius: June 2027, €1B release clause.



▫️ Rodrygo: June 2028, €1B release clause.



Official statements now up to the club. pic.twitter.com/wFsAJsZJFI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022

Новый контракт Винисиуса рассчитан на пять лет, до июня 2027. В соглашении прописаны отступные за игрока – 1 миллиард евро. Такая же сумма написана и в контракте Родриго. Его договор рассчитан на шесть лет. Контракт Милитао также шестилетний, но с отступными в 500 миллионов евро.

По информации журналиста, "Реал" вскоре официально объявит о продлении договоров. Ранее контракт также продлил хорватский полузащитник Лука Модрич. Его договор рассчитан всего на год.