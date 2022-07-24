Хави попросил Френки Де Йонга уменьшить зарплату вдвое, если тот хочет остаться в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Хави намерен сохранить одного из лидеров команды Френки Де Йонга, которым интересуется "Манчестер Юнайтед". Однако, как сообщает издание AS, нидерландец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

По информации издания, Френки получит 30 миллионов евро до вычета налогов. Новое руководство "Барселоны" же установило потолок зарплат в 20 миллионов евро, что значительно ниже пейролла Де Йонга.

Поэтому, как сообщает AS, Хави провел встречу с Френки, где попросил полузащитника урезать зарплату практически в два раза, если тот намерен продолжить играть за "Барселону". Только так коуч сможет гарантировать Де Йонгу регулярное игровое время.