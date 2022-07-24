  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави попросил Френки Де Йонга уменьшить зарплату вдвое, если тот хочет остаться в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави попросил Френки Де Йонга уменьшить зарплату вдвое, если тот хочет остаться в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Нидерландец получает намного больше клубного лимита

Хави попросил Френки Де Йонга уменьшить зарплату вдвое, если тот хочет остаться в Барселоне

Фото: sportupdate

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави намерен сохранить одного из лидеров команды Френки Де Йонга, которым интересуется "Манчестер Юнайтед". Однако, как сообщает издание AS, нидерландец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

По информации издания, Френки получит 30 миллионов евро до вычета налогов. Новое руководство "Барселоны" же установило потолок зарплат в 20 миллионов евро, что значительно ниже пейролла Де Йонга.

Поэтому, как сообщает AS, Хави провел встречу с Френки, где попросил полузащитника урезать зарплату практически в два раза, если тот намерен продолжить играть за "Барселону". Только так коуч сможет гарантировать Де Йонгу регулярное игровое время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде