  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид близок к продаже своего воспитанника за скромные 10 миллионов евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид близок к продаже своего воспитанника за скромные 10 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Борха Майораль вернется в Хетафе

Реал Мадрид близок к продаже своего воспитанника за скромные 10 миллионов евро

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" близок к продаже испанского форварда Борхи Майораля другому клубу из столицы Испании, "Хетафе". Как сообщает MARCA, команда уже согласовала сумму трансфера, которая составит 10 миллионов евро.

Последние четыре года воспитанник "Реала" Майораль провел в различных арендах. Сезон в "Леванте", два – в "Роме", и еще один, прошлый сезон – в том самом "Хетафе". До того он практически непрерывно пребывал в системе "Реала" на протяжении 11 лет.

За год в "Хетафе" Борха отыграл 18 игр в Ла Лиге, забив 6 голов и отдав 1 ассист. Как сообщает портал transfermarkt, годичная аренда Майораля обошлась мадридскому клубу в полмиллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Борха Майораль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде