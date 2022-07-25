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Реал Мадрид близок к продаже своего воспитанника за скромные 10 миллионов евро
Борха Майораль вернется в Хетафе
Фото: Transfermarkt
Мадридский "Реал" близок к продаже испанского форварда Борхи Майораля другому клубу из столицы Испании, "Хетафе". Как сообщает MARCA, команда уже согласовала сумму трансфера, которая составит 10 миллионов евро.
Последние четыре года воспитанник "Реала" Майораль провел в различных арендах. Сезон в "Леванте", два – в "Роме", и еще один, прошлый сезон – в том самом "Хетафе". До того он практически непрерывно пребывал в системе "Реала" на протяжении 11 лет.
За год в "Хетафе" Борха отыграл 18 игр в Ла Лиге, забив 6 голов и отдав 1 ассист. Как сообщает портал transfermarkt, годичная аренда Майораля обошлась мадридскому клубу в полмиллиона евро.
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