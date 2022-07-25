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Диего Коста может вернуться в Испанию
Футболист уже получил предложение от испанского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский нападающий Диего Коста, известный болельщикам по своим выступлениям за "Атлетико" и "Челси", может вернуться в Ла Лигу.
В услугах 33-летнего футболиста заинтересован "Райо Вальеакано", сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, руководство испанского клуба уже предложило Диего однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро плюс бонусы. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента.
Ранее Коста выступал за "Райо" на правах аренды в сезоне-2011/12. Также испанец играл за мадридский "Атлетико" и "Челси". Последним его клубом был "Атлетико Минейро". В прошлом сезоне он забил 5 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах за бразильский клуб.
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