Диего Коста может вернуться в Испанию

Испанский нападающий Диего Коста, известный болельщикам по своим выступлениям за "Атлетико" и "Челси", может вернуться в Ла Лигу.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересован "Райо Вальеакано", сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, руководство испанского клуба уже предложило Диего однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро плюс бонусы. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента.

Ранее Коста выступал за "Райо" на правах аренды в сезоне-2011/12. Также испанец играл за мадридский "Атлетико" и "Челси". Последним его клубом был "Атлетико Минейро". В прошлом сезоне он забил 5 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах за бразильский клуб.