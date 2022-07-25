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Бывший форвард Реала поехал доигрывать в Сегунду

Испания
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Кальехон усилит "Гранаду"

Бывший форвард Реала поехал доигрывать в Сегунду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

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Хосе Кальехон подписался на один сезон в вылетевшей в Сегунду "Гранаде".

35-летний вингер оставался без клуба после ухода из "Фиорентины", за которую забил лишь 1 гол в 30 матчах минувшего сезона.

Лучшие годы Кальехона прошли в "Реале" и "Наполи". За "Партенопеи" он забил аж 82 гола в 349 матчах.

"Гранада" после вылета из элиты продала своих лучших форвардов: Дарвин Мачис отправился в мексиканский "Хуарес", а Луис Суарес поехал покорять "Марсель".

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В статье: Хосе Кальехон Гранада
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Источник:
ФК "Гранада"

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