Бывший форвард Реала поехал доигрывать в Сегунду

Хосе Кальехон подписался на один сезон в вылетевшей в Сегунду "Гранаде".

35-летний вингер оставался без клуба после ухода из "Фиорентины", за которую забил лишь 1 гол в 30 матчах минувшего сезона.

Лучшие годы Кальехона прошли в "Реале" и "Наполи". За "Партенопеи" он забил аж 82 гола в 349 матчах.

"Гранада" после вылета из элиты продала своих лучших форвардов: Дарвин Мачис отправился в мексиканский "Хуарес", а Луис Суарес поехал покорять "Марсель".