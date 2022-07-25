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Бывший форвард Реала поехал доигрывать в Сегунду
Кальехон усилит "Гранаду"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Хосе Кальехон подписался на один сезон в вылетевшей в Сегунду "Гранаде".
35-летний вингер оставался без клуба после ухода из "Фиорентины", за которую забил лишь 1 гол в 30 матчах минувшего сезона.
Лучшие годы Кальехона прошли в "Реале" и "Наполи". За "Партенопеи" он забил аж 82 гола в 349 матчах.
"Гранада" после вылета из элиты продала своих лучших форвардов: Дарвин Мачис отправился в мексиканский "Хуарес", а Луис Суарес поехал покорять "Марсель".
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