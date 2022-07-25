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Невилл: Де Йонг должен подумать о судебном иске против Барселоны

Испания
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(3 голосов)

Нидерландцу советуют защищать свои права

Невилл: Де Йонг должен подумать о судебном иске против Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист “Манчестер Юнайтед” и телеэксперт Гари Невилл советует полузащитнику “Барселоны” Френки де Йонгу жестче отстаивать свои права.

“Манчестер Юнайтед” большую часть лета пытается подписать Де Йонга у “Барселоны” и договорился с каталонским клубом о трансфере в 75 миллионов + 10 млн бонусов. Но сам футболист не спешит давать согласие на переход – он хочет остаться в клубе Ла Лиге, кроме того, “Барселона” должна заплатить Де Йонгу отсроченные 17 млн евро.

Как информирует испанское издание AS, главный тренер “Барселоны” Хави готов давать Де Йонгу игровые минуты в новом сезоне, только если он согласиться на 50-процентное сокращение своей зарплаты.

“Де Йонг должен подумать о судебном иске против “Барселоны” и всего игроки должны его поддержать, – написал Невилл в своем твиттере. – Клуб тратит состояние на новичков, но не выполняет контрактные обязательства перед своими футболистами. Это противозаконно и аморально. FIFPRO (организация, объединяющая профсоюзы футболистов – прим.ред.) должна вмешаться и прекратить это издевательство”.

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В июле “Барселона” потратила более 100 миллионов на евро на трансферы Левандовского и Рафиньи, также в целях у “блаугранас” 55-миллионный защитник “Севильи” Жюль Кунде.

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В статье: Гари Невилл Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Комментарии (8)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.07.2022 в 21:10
Здесь, как раз тот случай, когда безработный, который ведёт своё ток-шоу, а это ток-шоу не имеет рейтинга, пытается создать проблему на ровном месте, делает из мухи слона, и таким образом, пытается привлечь к своему ток-шоу внимание. Обычное дело, каких в коронавирусный период тысячи... Были контракты, не по вине клубов упали доходы, хочешь быть в обойме, подвинься... А, если фанаты фашизма, т.е., фанаты позорного реала будут что-то вякать, я напоминаю им, что перес три раза снижал ЗРЯплаты своему стаду. Причем, последние два раза, стадо упиралось и дело грозило перейти в суды... ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
-5
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NORDOS
25.07.2022 в 21:38
от ти рашист дарік називаєш футболістів стадом, а себе вважаєш вищою расою, хоча досі читати не навчився. 17млн де йонга - це не зниження зп, а відстрочені платежі, тобто борг, яких в клубах з високим іміджем не буває. який же ти тупий рашист, все тобі доводиться пояснювати. ще від мене порада. поменше дивись кремлівський зомбоящик, а то вже зовсім від пропаганди твій мозок тупіє. навіть твої коменти стали дуже невдалими і неправдоподібними. працюй над собою, позорня, і після невдач барси, не тікай як вонючий орк з сайту, а приймай поразку гідно. хоча ти фанат владольфа путіна, тому таке ж саме сцикло як бункерний виродок
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+2
0
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NORDOS
25.07.2022 в 20:58
два телепні з радянським менталітетом вже відписали свої міркування на основі власного досвіду як їм не виплачували зарплатню під різними приводами. що тут сказати? це раби системи й уже минуле яке потрібно забути як страшний сон. а де йонгу бажаю дослухатися до порад і піти в суд, якщо керівництво барси ще й ультиматуми ставить. Закон і мораль на його стороні
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
25.07.2022 в 20:39
Мухи окремо, котлети окремо! В МЮ то саме де Йонг не жадає переходити... По окладу це дійсно цікаве питання І тут минуле керівництво підсунуло порося. Бо до пандемії гроші валили... Але і Френк повинен поміркувати, чи багато за минулий сезон він зіграв матчів на рівні заплати / очікуваної гри? Гравець з одним з найвищих окладів повинен і грати "краще всіх"...
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.07.2022 в 20:44
И близко не то, что ожидали. Одна хорошая игра и потом много игр провал. Он того не стоит, ему лучше уйти.
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-3
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как хочу трах ЛМесси (Шепетпсихбольница№2)
25.07.2022 в 21:49
Верно вы говорите, но не могу не о чем и не о ком другом думать, как о моём ненаглядном Лео 7 ЗМ. Очень хочу его поиметь сполна... во всей его нагой красоте... ох как тяжело думается после дневной дозы транквилизаторов... Ох Лео, Лео... твой столь упругий ЗМ да под мой невероятно твердый и отточенный болт... и совокупляться под лепестками роз во всех моих влажных сине-гранатовых мечтах... возбужденный тобой вовеки твой Дариан Кларк, первое отделение,психбольницы №2 города Шепетовка.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.07.2022 в 20:15
Хахахаха. Ещё один обиженный появился из неоткуда Никак не угомонится после того, как после 0-7 от Барсы у него на заднице президент Валенсии оставил след своего туфля
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+2
-4
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NORDOS
25.07.2022 в 21:03
не розумію твоєї радості. в барсі порушують трудове законодавство, а фанати це ще й підтримують. хіба не рашисти? ти самий недолугий псевдоамериканець якого я знаю
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