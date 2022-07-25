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Невилл: Де Йонг должен подумать о судебном иске против Барселоны
Нидерландцу советуют защищать свои права
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист “Манчестер Юнайтед” и телеэксперт Гари Невилл советует полузащитнику “Барселоны” Френки де Йонгу жестче отстаивать свои права.
“Манчестер Юнайтед” большую часть лета пытается подписать Де Йонга у “Барселоны” и договорился с каталонским клубом о трансфере в 75 миллионов + 10 млн бонусов. Но сам футболист не спешит давать согласие на переход – он хочет остаться в клубе Ла Лиге, кроме того, “Барселона” должна заплатить Де Йонгу отсроченные 17 млн евро.
Как информирует испанское издание AS, главный тренер “Барселоны” Хави готов давать Де Йонгу игровые минуты в новом сезоне, только если он согласиться на 50-процентное сокращение своей зарплаты.
“Де Йонг должен подумать о судебном иске против “Барселоны” и всего игроки должны его поддержать, – написал Невилл в своем твиттере. – Клуб тратит состояние на новичков, но не выполняет контрактные обязательства перед своими футболистами. Это противозаконно и аморально. FIFPRO (организация, объединяющая профсоюзы футболистов – прим.ред.) должна вмешаться и прекратить это издевательство”.
В июле “Барселона” потратила более 100 миллионов на евро на трансферы Левандовского и Рафиньи, также в целях у “блаугранас” 55-миллионный защитник “Севильи” Жюль Кунде.
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