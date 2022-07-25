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Лунин сыграет в товарищеском матче за Реал, но не против гранда
Сыграет, и хорошо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" впереди сыграет два товарищеских матча - против "Америки" (Мексика) и "Ювентуса".
В одной из игр свое игровое время получит украинец Андрей Лунин. Против "Америки" Анчелотти планирует выпустить футболистов запаса, дабы проверить резерв.
Также стоит отметить, что против "Юве" будет играть сугубо основа, которую наставник проверит перед поединком за Суперкубок Европы. Вероятнее всего, против итальянского гранда Андрей не выйдет.
Отметим, что в недавнем матче "Реал" - "Барселона" украинец на поле не выходил. Куртуа единственный игрок, который отыграл все 90 минут.
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