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Сельта продлила ключевого бомбардира-ветерана
Яго Аспас остается еще на три года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Agustin Cuevas
"Сельта" подписала с Яго Аспасом новый контракт до 2025 года.
Бомбардир, которому в августе исполнится 35, остается ключевой фигурой в нападении "Кельтов". В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах Примеры.
Для "Сельты" Аспас уже без преувеличения легенда. Он является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру, кроме небольшого периода в 2013-15 годах. Суммарно на счету Яго 184 гола в 418 матчах за галисийцев.
Ранее этим летом "Сельта" продала одного из своих главных талантов Браиса Мендеса в "Реал Сосьедад" за 14 млн евро.
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