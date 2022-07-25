Сельта продлила ключевого бомбардира-ветерана

"Сельта" подписала с Яго Аспасом новый контракт до 2025 года.

Бомбардир, которому в августе исполнится 35, остается ключевой фигурой в нападении "Кельтов". В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах Примеры.

Для "Сельты" Аспас уже без преувеличения легенда. Он является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру, кроме небольшого периода в 2013-15 годах. Суммарно на счету Яго 184 гола в 418 матчах за галисийцев.

Ранее этим летом "Сельта" продала одного из своих главных талантов Браиса Мендеса в "Реал Сосьедад" за 14 млн евро.