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Сельта продлила ключевого бомбардира-ветерана

Испания
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Яго Аспас остается еще на три года

Сельта продлила ключевого бомбардира-ветерана

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Agustin Cuevas

Новина українською

"Сельта" подписала с Яго Аспасом новый контракт до 2025 года.

Бомбардир, которому в августе исполнится 35, остается ключевой фигурой в нападении "Кельтов". В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах Примеры.

Для "Сельты" Аспас уже без преувеличения легенда. Он является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру, кроме небольшого периода в 2013-15 годах. Суммарно на счету Яго 184 гола в 418 матчах за галисийцев.

Ранее этим летом "Сельта" продала одного из своих главных талантов Браиса Мендеса в "Реал Сосьедад" за 14 млн евро.

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В статье: Яго Аспас Сельта (Виго)
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Источник:
ФК "Сельта"

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