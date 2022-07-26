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Каталонская мясорубка. 10 самых плохих и бессмысленных трансферов в истории Барселоны
Новое видео от Фолстена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Польский нападающий Роберт Левандовски уже присоединился к каталонской "Барселоны". Он весело обнимается с новыми партнерами, позирует для фотографов клуба и мечтает о том, как станет главным голеодором на "Камп Ноу". Однако фаны "сине-гранатовых" смотрят на новичка с настороженностью, потому что поляк может как заиграть, так и провалиться. Тем более, в истории команды было много случаев, когда топ-игрок проваливался и с позором покидал состав "Барсы".
В своем новом видео Константин Фолстен собрал истории игроков, по тропе которых Роберту идти не стоит. Итак, встречайте 10 самых плохих и бессмысленных трансферов "Барселоны" в истории клуба. Приятного просмотра!
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