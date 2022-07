Азар против ВАР. Ему не хватает счастья, после забитых голов

Нападающий "Реала" Эден Азар рассказал, что отказался бы от системы ВАР. "Ошибки судей – часть футбола", – приводит его слова ESPN.

– Если бы ты мог изменить одну вещь в футболе, в правилах, что бы ты изменил?

– В игре? Дайте подумать. Мне не очень нравится этот ВАР.

– ВАР?

– Да, он не очень мне нравится. Я бы его убрал.

– Полностью?

– Полностью.

– Полностью убрал бы ВАР?

– Да.

– Почему? Что тебе не нравится в нем?

– Потому что это часть футбола – судьи ошибаются, но из-за того, что люди постоянно жалуются, они сделали этот ВАР. Но, знаете, после гола мы ждем, и нам немного не хватает этого счастья, когда забиваешь гол, ты всегда думаешь: "Есть ВАР". Так что я бы убрал его, – сказал полузащитник "Реала".

Eden Hazard would get rid of VAR if he could ???? pic.twitter.com/wsKbVP6qSS