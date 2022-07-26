Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Азар против ВАР. Ему не хватает счастья, после забитых голов
"Барселона" с "Реалом" брали бы ЛЧ каждый год
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "Реала" Эден Азар рассказал, что отказался бы от системы ВАР. "Ошибки судей – часть футбола", – приводит его слова ESPN.
– Если бы ты мог изменить одну вещь в футболе, в правилах, что бы ты изменил?
– В игре? Дайте подумать. Мне не очень нравится этот ВАР.
– ВАР?
– Да, он не очень мне нравится. Я бы его убрал.
– Полностью?
– Полностью.
– Полностью убрал бы ВАР?
– Да.
– Почему? Что тебе не нравится в нем?
– Потому что это часть футбола – судьи ошибаются, но из-за того, что люди постоянно жалуются, они сделали этот ВАР. Но, знаете, после гола мы ждем, и нам немного не хватает этого счастья, когда забиваешь гол, ты всегда думаешь: "Есть ВАР". Так что я бы убрал его, – сказал полузащитник "Реала".
Eden Hazard would get rid of VAR if he could ???? pic.twitter.com/wsKbVP6qSS— ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2022
Популярное сейчас
- Включает в себя 8 пунктов. Источник показал протокол безопасности УПЛ
- Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой
- Сегодня Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов
- ВИДЕО, как новичок Реала грубо сыграл против Азара на тренировке. Эден продолжить занятие не смог
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса