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Левандовского представят на Камп Ноу 5 августа

Испания
(3 голосов)

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Левандовского представят на Камп Ноу 5 августа

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" объявила, что 5 августа на Камп Ноу пройдет официальное мероприятие на котором вновь представят Роберта Левандовского. 33-летнего нападающего клуб уже представлял во время предсезонного тура в США.

Роберт успел дебютировать за "Барсу" в товарищеском матче против "Реала" (1:0) в Лас-Вегасе.

Поляк присоединился к "Барселоне" за 60 миллионов евро.

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Левандовский выступал за "Баварию" с лета 2014 года. По окончанию сезона в Бундеслиге поляк заявил о желании покинуть клуб.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.07.2022 в 22:12
Посмотрим
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