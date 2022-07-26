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Левандовского представят на Камп Ноу 5 августа
На Spotify Камп Ноу
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" объявила, что 5 августа на Камп Ноу пройдет официальное мероприятие на котором вновь представят Роберта Левандовского. 33-летнего нападающего клуб уже представлял во время предсезонного тура в США.
Роберт успел дебютировать за "Барсу" в товарищеском матче против "Реала" (1:0) в Лас-Вегасе.
Поляк присоединился к "Барселоне" за 60 миллионов евро.
Левандовский выступал за "Баварию" с лета 2014 года. По окончанию сезона в Бундеслиге поляк заявил о желании покинуть клуб.
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