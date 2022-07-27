Реал сыграл вничью с мексиканской Америкой. Лунин пропустил дважды

Если в минувшие выходные в матче против "Барселоны" Карло Анчелотти выпустил трех молодых полузащитников, а в нападении пришлось действовать без Бензема, то в поединке с мексиканской "Америкой" итальянец дал поиграть своим ветеранам – Кроос, Модрич и Каземиро вышли из первых минут, а Карим оказался на острие. Впрочем, украинских болельщиков, конечно, больше всего интересует тот факт, что Андрей Лунин заменил в рамке Тибо Куртуа.

И уже на 5-й минуте украинский голкипер вынужден был доставать мяч из сетки. Спасти в этой ситуации было очень сложно – заброс от Лаюна мастерски принял Мартин и пробил вторым касанием с девяти метров в нижний угол.

Впрочем, "Реал" достаточно быстро отыгрался. Карим Бензема показал свой экстракласс – сместившись с фланга он пробил в нижний угол из-за пределов штрафной.

В начале второго тайма Лукас подставился под удар в штрафной соперника и Эден Азар вывел "Реал" вперед удар с 11 метров. Сливочные продолжали владеть инициативой, но воплотить ее в забитый мяч не смогли. На 80-й минуте привезли себе пенальти (игрок "Америки" эффектно дорисовал). Первую попытку Андрей Лунин отбил, но арбитр указал, что 11-метровый нужно перевыполнить, поскольку голкипер рано вышел из линии ворот. Второй удар украинец тоже едва не взял – задел мяч рукой, но на этот раз тот все же оказался в сетке.

И хотя оставалось играть еще более десяти минут, до конца игры счет больше не менялся - 2:2.

Следующий свой матч в ночь на 31 июля "Реал" сыграет с "Ювентусом".

Товарищеский матч

"Реал" (Мадрид) – "Америка" (Мехико) 2:2

Голы: Бензема 22, Азар 55 пен. – Мартин 5, Фидальго 82 пен.