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Барселона - Ювентус 2:2. Дембеле феерит в атаке, защищаться команда Хави еще не умеет

Испания
(2 голосов)

Левандовский снова молчит

Барселона - Ювентус 2:2. Дембеле феерит в атаке, защищаться команда Хави еще не умеет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Эль Класико, состоявшемся на прошлых выходных, Хави выпустил в атаке Фати, Левандовского и Рафинью. В игре против "Ювентуса" из этой тройки остался только поляк, тогда как на флангах вышли Обамейянг и Дембеле. С первых минут играли Кэсси в полузащите и Кристенсен в обороне. У "Ювентусе" отмечаем появление новичков Ди Марии и Бремера, в атаке Аллегри сделал ставку на Мойзе Кина.

Как и в игре с "Реалом", "Барселона" владела преимуществом, активнее действовала на половине поля соперника. И еще в первом тайме забила дважды. Правда, оба мяча стали следствием исключительно индивидуального мастерства. Сначала Дембеле накрутил Куадрадо и Алекса Сандро и пробил с угла вратарской с правой ноги под дальнюю стойку. А потом Усман оставил в дураках того же Куадрадо, положил на газон Локателли и уже с левой ноги закрутил мяч мимо Щесны!

Между этими голами поместился забитый мяч от Кина, замкнувший прострел с фланга. А в начале второго тайма Мойзе сравнял счет, воспользовавшись хаосом в центре обороны "Барселоны".

"Барселона" была ближе к победе – только эпизод с двумя крестовинами в течение нескольких секунд чего стоит. Но третий раз выйти вперед подопечным Хави не удалось – ничья 2:2.
Следующий матч "Барселона" сыграет в ночь на 31 июля против "Нью-Йорк Ред Булл", "Ювентус" тогда же сыграет с "Реалом".

Товарищеский матч

"Барселона" – "Ювентус" 2:2

Голы: Дембеле 5, 40 – Кин 39, 51

"Барселона": Тер Штеген (Пена 46) – Роберто (Дест 32), Кристенсен (Пике 62), Гарсия (Де Йонг 46), Альба (Бальде 63) – Нико (Гави 46), Бускетс (Пьянич 46), Кэсси (Торре 63) – Дембеле (Рафинья 46), Левандовский (Депай 62), Обамейянг (Фати 46)

"Ювентус": Щесны (Перин 46) – Сандро (Пеллегрини 60), Бремер (Ругани 59), Бонуччи (Гатти 46), Данило (Компаньон 61) – Куадрадо (Барбьери 78), Локателли (Фаджоли 61) Закария, Ди Мария (Суле 77) – Кин (Кудриг 78)

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона товарищеские матчи Усман Дембеле
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Комментарии (18)
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2022 в 10:45
Левандовский посмотрел на ситуацию с Де Йонгом и чуток прифигел. Этож его так же могут на бабки побрить. И расстроился.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.07.2022 в 10:48
Просто Левандовські зрозумів, що скільки б він за Баварію не забивав, скільки б золотих бутс не отримував, скільки б чемпіонств та ЛЧ не виграв, ЗМ йому в Баварії не куплять, німці не такі, як хитровиїбані каталонці із руандами та барбадосами, тому й перейшов заради ЗМ, яких він насправді вже повинен мати 2(2020 та 2021 рік)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2022 в 10:30
Кстати, великая Барселона внесла в дизайн своей тренировочной формы цвета украинского флага. После матча Дембеле вышел на газон в спортивном костюме и на ветровке, рядом с сине-гранатовыми полосами, красиво смотрелись сине-желтые полосы, в унисон с сине-гранатовыми. Очень красиво смотрится! Это не то, что капитулянский, белый цвет Мадрида. Кстати, фашистов, т.е., глупых фанатов позорного реала, прошу не беспокоиться. Я абсолютно не читаю то, что вы друг другу пишете... ЛЕО МЕССИ - ВЕЛИЧАЙШИЙ ФУТБОЛИСТ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ!!!куда там до великого МЕССИ португальской нюне, которая купила 4 ЗМ.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.07.2022 в 10:41
Алєнь, якраз то всякі руанди із барабадосами для гнома золоті горщики й купляли. ЗМ 2010 року повинен бути Ін'єсти або Снейдера, 2012 Хаві або Ін'єсти, 2019- Ван Дейка, 2021- Левандовські. Так що відніми і отримаєш всього навсього 3 ЗМ
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-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.07.2022 в 10:44
Алєнь, якраз то всякі руанди із барабадосами для гнома золоті горщики купляють. 2010 року ЗМ мав отримати або Ін'єста або Снейдер, 2012- Ін'єста або Хаві, 2019-Ван Дейк, 2021- Левандовські (як і в 2020, коли в гнома засцяли ЗМ відібрати після 2:8, щоб ножкою не топав).. А тепер, Алєнь, пораХУЙ, скільки б мало бути- 3 ЗМ
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-1
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NORDOS
27.07.2022 в 10:19
ну як і очікувалось Левандовські ляпорта придбав задля вялікого трансферу, а не для підсилення гри. І в цьому випадку фізруковий підхід чаві видно неозброєним оком. в тренувальних матчах навіть не намагаються награвати комбінації з ним. забагато егоїзму та анархії в атаці. Надіюсь що Роберт тепер розуміє прірву в класі між Баварією та барсою. в офіційних матчах буде ще гірше. Не просто так вони 8-2 опозорились
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+1
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
27.07.2022 в 09:31
і статті Левандовські знову мовчить - МЕГАТРАНСФЕР (вікового футболіста до каталонського НЕДОгранду (2:8 ВІЧНА СЛАВА!!!) за опусами шепетівської помийки
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+14
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2022 в 09:35
2-8 - это не ваша победа, а вот 2-6 на тренировочном поле ФК Барселоны - "Сантьяго Бернабеу" - это ваше поражение. И да, у тебя не получилось бросить тень на МЕГА трансфер великой Барселоны. А вот свою истерику и неадекватность, ты показал сполна! Продолжай меня смешить. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
-16
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.07.2022 в 09:53
Дашка Скабєєва, свою пропагандостику залиш для таких же шизоалєнєй як ти. 2:8 - це якраз ваша поразка. Ганьба на всі роки. Так само як колись було 11:1 на користь Королівського Клубу
+8
0
avatar
Крістoфер (Луцьк)
27.07.2022 в 09:25
Окремо порадував Лєва. Відпрацьовує свій 60 лямів на повну силу
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+11
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
27.07.2022 в 09:27
Це ж всього навсього товариський матч, чи я помиляюсь?
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+1
-13
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Крістoфер (Луцьк)
27.07.2022 в 09:31
А, то він в товарських грає безкоштовно? Тоді нема претензій. Лєва красава.
+11
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
27.07.2022 в 10:15
Та мені ніби пофігу, що на ваш реал, що на барсу, просто чіплятись до футболіста, який відіграв два товариські матчі, що він не забиває, якось тупо.
0
-1
dsub!n (Україна)
27.07.2022 в 09:59
А куди Левандовські поспішати? Потрібний рік-два, щоб звикнути до нової команди і чемпіонату. А ось в 2024-2025 році почне грати в повну силу і ось тоді нас буде чекати не один сезон феєрії польської машини. Лапорта все продумав
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+2
0
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Крістoфер (Луцьк)
27.07.2022 в 09:23
Влазати в такі борги, щоб грати в нічию з мертвим Ювентусом? Лапорта, ти геній. До ЛЧ готові...
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+13
-1
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CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
27.07.2022 в 09:39
"Лапорта, ти геній." До ЛЧ готові
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+12
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.07.2022 в 08:38
Красиво "Уа-Футбол" потролил Реал Мадрид. Можно сказать, опустили Реал по полной программе. Получается, если в прошлом матче Барса, которая не умеет защищаться, не пропустила от действующего обладателя трофея ЛЧ, то что тогда можно подумать про Реал? .... Или что? В ход пойдут сказки, типа "сделай скидку", ведь Реал играл экспериментальным составом? Тогда вопрос, - А что, Барса с Ювентусом играла основным составом? ЛМ-ЧМ - 2022!!!
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+1
-18
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
27.07.2022 в 09:25
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+14
-1

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