Барселона - Ювентус 2:2. Дембеле феерит в атаке, защищаться команда Хави еще не умеет

В Эль Класико, состоявшемся на прошлых выходных, Хави выпустил в атаке Фати, Левандовского и Рафинью. В игре против "Ювентуса" из этой тройки остался только поляк, тогда как на флангах вышли Обамейянг и Дембеле. С первых минут играли Кэсси в полузащите и Кристенсен в обороне. У "Ювентусе" отмечаем появление новичков Ди Марии и Бремера, в атаке Аллегри сделал ставку на Мойзе Кина.

Как и в игре с "Реалом", "Барселона" владела преимуществом, активнее действовала на половине поля соперника. И еще в первом тайме забила дважды. Правда, оба мяча стали следствием исключительно индивидуального мастерства. Сначала Дембеле накрутил Куадрадо и Алекса Сандро и пробил с угла вратарской с правой ноги под дальнюю стойку. А потом Усман оставил в дураках того же Куадрадо, положил на газон Локателли и уже с левой ноги закрутил мяч мимо Щесны!

Dembele is a joke man you can’t be this good



pic.twitter.com/CWzOptlVOT — H (@hazfcb_) July 27, 2022

Между этими голами поместился забитый мяч от Кина, замкнувший прострел с фланга. А в начале второго тайма Мойзе сравнял счет, воспользовавшись хаосом в центре обороны "Барселоны".

"Барселона" была ближе к победе – только эпизод с двумя крестовинами в течение нескольких секунд чего стоит. Но третий раз выйти вперед подопечным Хави не удалось – ничья 2:2.

Следующий матч "Барселона" сыграет в ночь на 31 июля против "Нью-Йорк Ред Булл", "Ювентус" тогда же сыграет с "Реалом".

Товарищеский матч

"Барселона" – "Ювентус" 2:2

Голы: Дембеле 5, 40 – Кин 39, 51

"Барселона": Тер Штеген (Пена 46) – Роберто (Дест 32), Кристенсен (Пике 62), Гарсия (Де Йонг 46), Альба (Бальде 63) – Нико (Гави 46), Бускетс (Пьянич 46), Кэсси (Торре 63) – Дембеле (Рафинья 46), Левандовский (Депай 62), Обамейянг (Фати 46)

"Ювентус": Щесны (Перин 46) – Сандро (Пеллегрини 60), Бремер (Ругани 59), Бонуччи (Гатти 46), Данило (Компаньон 61) – Куадрадо (Барбьери 78), Локателли (Фаджоли 61) Закария, Ди Мария (Суле 77) – Кин (Кудриг 78)