Барселона - Ювентус 2:2. Дембеле феерит в атаке, защищаться команда Хави еще не умеет

В Эль Класико, состоявшемся на прошлых выходных, Хави выпустил в атаке Фати, Левандовского и Рафинью. В игре против "Ювентуса" из этой тройки остался только поляк, тогда как на флангах вышли Обамейянг и Дембеле. С первых минут играли Кэсси в полузащите и Кристенсен в обороне. У "Ювентусе" отмечаем появление новичков Ди Марии и Бремера, в атаке Аллегри сделал ставку на Мойзе Кина.

Как и в игре с "Реалом", "Барселона" владела преимуществом, активнее действовала на половине поля соперника. И еще в первом тайме забила дважды. Правда, оба мяча стали следствием исключительно индивидуального мастерства. Сначала Дембеле накрутил Куадрадо и Алекса Сандро и пробил с угла вратарской с правой ноги под дальнюю стойку. А потом Усман оставил в дураках того же Куадрадо, положил на газон Локателли и уже с левой ноги закрутил мяч мимо Щесны!

Dembele is a joke man you can’t be this good



