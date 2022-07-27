Лунин отразил пенальти за Реал. Однако рефери справедливо сказал 11-метровый перебить

Украинский голкипер Андрей Лунин записал на свой счет еще один сейв после пробития по его воротам пенальти, однако он не войдет ни в какие статистические выкладки.

Дело в том, что вратарь покинул линию ворот, и на момент удара голкипер находился, по меньшей мере, в двух метрах от рамки. Странно было видеть, что Лунин, нарушив правила выполнения пенальти, что-то даже пытался доказать арбитру. Однако решение рефери было справедливо: перебить 11-метровый удар.

Со второй попытки игрок "Америки", Фидальго, Андрея переиграл.