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Лунин отразил пенальти за Реал. Однако рефери справедливо сказал 11-метровый перебить

Испания
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Украинец нарушил правила при выполнении 11-метрового

Лунин отразил пенальти за Реал. Однако рефери справедливо сказал 11-метровый перебить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин записал на свой счет еще один сейв после пробития по его воротам пенальти, однако он не войдет ни в какие статистические выкладки.

Дело в том, что вратарь покинул линию ворот, и на момент удара голкипер находился, по меньшей мере, в двух метрах от рамки. Странно было видеть, что Лунин, нарушив правила выполнения пенальти, что-то даже пытался доказать арбитру. Однако решение рефери было справедливо: перебить 11-метровый удар.

Со второй попытки игрок "Америки", Фидальго, Андрея переиграл.

Напомним, что товарищеский матч "Реал" – "Америка" завершился вничью 2:2.

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В статье: Реал (Мадрид) Америка (Мексика) Андрей Лунин
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