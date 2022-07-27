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"Даже если он поможет выиграть титул, мы не примем его". Фанаты Атлетико - против трансфера Роналду
Пока великий футболист никому не нужен
Фото: Goal.com
Фанаты мадридского "Атлетико" выступили с заявлением касательно возможного трансфера Криштиану Роналду.
"Мы выражаем свое абсолютное неприятие. Криштиану Роналду представляет собой противоположность ценностям, которые составляют отличительные черты нашего "Атлетико". Это усилия, щедрость, простота и смирение тех, кто хочет защищать наши ценности.
Даже в том маловероятном случае, если такой игрок, как Криштиану Роналду, находящийся в состоянии откровенного упадка, сможет помочь клубу выиграть титул, мы не примем его подписание.
Чувство принадлежности к нашему спортивному чувству — это не то, что находится в пределах его досягаемости, к сожалению для него. Именно поэтому он никогда не сможет добиться нашей привязанности или признания", - сказано в заявлении.
????Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax— Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022
Вчера президент "Атлетико" дал понять, что трансфер Роналду -
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