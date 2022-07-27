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"Даже если он поможет выиграть титул, мы не примем его". Фанаты Атлетико - против трансфера Роналду

Испания
(3 голосов)

Пока великий футболист никому не нужен

"Даже если он поможет выиграть титул, мы не примем его". Фанаты Атлетико - против трансфера Роналду

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Фанаты мадридского "Атлетико" выступили с заявлением касательно возможного трансфера Криштиану Роналду.

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"Мы выражаем свое абсолютное неприятие. Криштиану Роналду представляет собой противоположность ценностям, которые составляют отличительные черты нашего "Атлетико". Это усилия, щедрость, простота и смирение тех, кто хочет защищать наши ценности.

Даже в том маловероятном случае, если такой игрок, как Криштиану Роналду, находящийся в состоянии откровенного упадка, сможет помочь клубу выиграть титул, мы не примем его подписание.

Чувство принадлежности к нашему спортивному чувству — это не то, что находится в пределах его досягаемости, к сожалению для него. Именно поэтому он никогда не сможет добиться нашей привязанности или признания", - сказано в заявлении.

Вчера президент "Атлетико" дал понять, что трансфер Роналду - невозможен.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
27.07.2022 в 17:05
І ми їм віримо... Командний дух Атлетико з індивідуальними амбіціями зірки... Зовсім не стикується. Тим більш кращі роки КР7 вже позаду. Хоча поки він дійсно трошки вище середнього рівня гравців його амплуа... Але середнячки не протиставляють себе своїм командам.
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