Атлетико купил защитника сборной Аргентины за 20 млн евро

Мадридский "Атлетико" объявил о трансфере Науэля Молины из итальянского "Удинезе".

По информации transfermarkt, "Атлетико" заплатил за 24-летнего аргентинца 20 млн евро. Стороны подписали пятилетний контракт.

Молина переехал в Европу из дубля "Бока Хуниорс" в 2020 году. За два сезона он отыграл в итальянской Серии А 63 матча, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

В июне прошлого года дебютировал в составе сборной Аргентины. И стал основным правым защитником на победном Копа Америка. Через год на его счету уже 16 поединков за национальную команду.

Заметим, что это третий трансфер "Атлетико" этим летом. Ранее матрасники потратил 6,5 млн евро на бразильского вингера Самуэля Лино из португальского "Жил Висенте", также свободным агентом перешел Аксель Витсель.