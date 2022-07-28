  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал лидирует по продажам футболок на Amazon. Второе место у ПСЖ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал лидирует по продажам футболок на Amazon. Второе место у ПСЖ

Испания
(1 голосов)

И не понадобились супер-трансферы

Реал лидирует по продажам футболок на Amazon. Второе место у ПСЖ

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" больше всех заработал на продаже футболок на платформе Amazon среди клубов Испании, Англии, Франции и Италии, сообщает Marca. Мадридцы продали футболок на 3,3 миллиона евро.

Сообщается, что оборот по сравнению с 2018 годом вырос на 400%.

Второе место по продажам досталось "ПСЖ" – 2,2 млн евро. Третью строчку занял "Милан" – свыше 1,5 млн.

Отмечается, что "Барса" стала шестой. Они продали джерси на 700 000 евро.

Всего футбольные фанаты купили футболок этих лиг на 12,3 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) amazon ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде