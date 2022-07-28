Реал лидирует по продажам футболок на Amazon. Второе место у ПСЖ

"Реал" больше всех заработал на продаже футболок на платформе Amazon среди клубов Испании, Англии, Франции и Италии, сообщает Marca. Мадридцы продали футболок на 3,3 миллиона евро.

Сообщается, что оборот по сравнению с 2018 годом вырос на 400%.

Второе место по продажам досталось "ПСЖ" – 2,2 млн евро. Третью строчку занял "Милан" – свыше 1,5 млн.

Отмечается, что "Барса" стала шестой. Они продали джерси на 700 000 евро.

Всего футбольные фанаты купили футболок этих лиг на 12,3 миллиона евро.