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Реал лидирует по продажам футболок на Amazon. Второе место у ПСЖ
И не понадобились супер-трансферы
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" больше всех заработал на продаже футболок на платформе Amazon среди клубов Испании, Англии, Франции и Италии, сообщает Marca. Мадридцы продали футболок на 3,3 миллиона евро.
Сообщается, что оборот по сравнению с 2018 годом вырос на 400%.
Второе место по продажам досталось "ПСЖ" – 2,2 млн евро. Третью строчку занял "Милан" – свыше 1,5 млн.
Отмечается, что "Барса" стала шестой. Они продали джерси на 700 000 евро.
Всего футбольные фанаты купили футболок этих лиг на 12,3 миллиона евро.
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