Мендеш предложил Бернарду Силву Реалу и Барселоне

Агент Бернарду Силвы Жорже Мендеш предложил услуги полузащитника "Реалу" и "Барселоне", сообщает Barca Universal со ссылкой на L’Equipe. Футболист хочет уйти из "Манчестер Сити".

"Сити", в свою очередь, не намерены продавать Бернарду. Покупателям придется заплатить англичанам от 80 до 100 миллионов евро.

Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Силва перешел в 2017 году из "Монако" за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бернарду провел за "Сити" 50 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 80 миллионов евро.