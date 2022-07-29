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Мендеш предложил Бернарду Силву Реалу и Барселоне
Дешево его точно не отпустят
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
Агент Бернарду Силвы Жорже Мендеш предложил услуги полузащитника "Реалу" и "Барселоне", сообщает Barca Universal со ссылкой на L’Equipe. Футболист хочет уйти из "Манчестер Сити".
"Сити", в свою очередь, не намерены продавать Бернарду. Покупателям придется заплатить англичанам от 80 до 100 миллионов евро.
Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Силва перешел в 2017 году из "Монако" за 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Бернарду провел за "Сити" 50 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 80 миллионов евро.
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