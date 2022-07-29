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Мендеш предложил Бернарду Силву Реалу и Барселоне

Испания
(1 голосов)

Дешево его точно не отпустят

Мендеш предложил Бернарду Силву Реалу и Барселоне

Фото: twitter.com/BernardoCSilva

Новина українською

Агент Бернарду Силвы Жорже Мендеш предложил услуги полузащитника "Реалу" и "Барселоне", сообщает Barca Universal со ссылкой на L’Equipe. Футболист хочет уйти из "Манчестер Сити".

"Сити", в свою очередь, не намерены продавать Бернарду. Покупателям придется заплатить англичанам от 80 до 100 миллионов евро.

Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Силва перешел в 2017 году из "Монако" за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бернарду провел за "Сити" 50 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 80 миллионов евро.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Бернарду Силва
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Источник:
barcauniversal.com

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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
29.07.2022 в 00:28
Купим, как обычно в это ТО мы. 80 млн евро? та раз плюнуть. Будущих детей в рабство продадим и купим. Гулять, так гулять..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.07.2022 в 01:24
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