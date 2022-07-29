Даже если придут шесть нападающих. Депай не хочет покидать Барселону

Мемфис Депай не хочет покидать "Барселону" этим летом. Об этом передает испанское издание Sport.es.

Каталонский клуб хотел бы расстаться с голландцем, поскольку летом серьезно укрепил позицию нападения. В клуб пришли Левандовский, Рафинья, а также был продлен контракт с Дембеле.

Однако Депай хочет остаться в команде. Год назад он пошел на серьезные уступки по зарплате, дабы оказаться в "Барсе" и сейчас хочет доработать свой контракт. Он истекает через год.

По сообщениям Sport.es, голландский игрок сообщил товарищам по команде, что останется, даже елси "Барса" подпишет шестерых нападающих. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят отдать девятку Депая новичку Левандовскому .

В прошлом сезоне Мемфис совершил 15 результативных действий (13 + 2) в 37-ми играх.