ESPN: Барселона больше всех этим летом потратила на трансферы – 138 миллионов фунтов

"Барселона" потратила этим летом на трансферном рынке больше всех – 138 миллионов фунтов, сообщает ESPN. Второй в топе идет "Бавария" с цифрой в 124 миллиона фунтов, а третий "Арсенал" со 119 миллионами фунтов.

Заключает топ-4 "Манчестер Сити" с 98 миллионами фунтов.

Barcelona have spent more than any club in Europe's top leagues this summer ???? pic.twitter.com/XoBSCkiGvc — ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022

Напомним, что за эти деньги "Барселона" подписала Рафинью из "Лидса", Левандовского из "Баварии" и Кунде из "Севильи". Защитник "Челси" и сборной Дании Кристенсен пришел в команду в качестве свободного агента.

Эти сделки клуб совершил несмотря на перевалившие за миллиард долги. Средства клуб получил, взяв ранее в этом году очередной кредит, продав процент телеправ, а также заключив сотрудничество с новым титульным спонсором Spotify.