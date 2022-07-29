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ESPN: Барселона больше всех этим летом потратила на трансферы – 138 миллионов фунтов

Испания
(3 голосов)

"Арсенал" в топ-3

ESPN: Барселона больше всех этим летом потратила на трансферы – 138 миллионов фунтов

Фото: twitter.com/FundacioFCB

Новина українською

"Барселона" потратила этим летом на трансферном рынке больше всех – 138 миллионов фунтов, сообщает ESPN. Второй в топе идет "Бавария" с цифрой в 124 миллиона фунтов, а третий "Арсенал" со 119 миллионами фунтов.

Заключает топ-4 "Манчестер Сити" с 98 миллионами фунтов.

Напомним, что за эти деньги "Барселона" подписала Рафинью из "Лидса", Левандовского из "Баварии" и Кунде из "Севильи". Защитник "Челси" и сборной Дании Кристенсен пришел в команду в качестве свободного агента.

Эти сделки клуб совершил несмотря на перевалившие за миллиард долги. Средства клуб получил, взяв ранее в этом году очередной кредит, продав процент телеправ, а также заключив сотрудничество с новым титульным спонсором Spotify.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (4)
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Мессі555млнЛОЯЛЬ0СТІ (Portalegre)
29.07.2022 в 19:51
Барселона" витратила цього літа на трансферному ринку найбільше – 138 млн фунтів
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+1
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Бaрселиниус (землянин)
29.07.2022 в 19:50
И ещё потратим. Их есть у нас.
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-2
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Spokoyno (Київ)
29.07.2022 в 19:36
Аби на користь пішли... І ще трошки "конюшні розчистити" від гравці що не попадають у двадцятку основи І про гравців Ла Масії не забувати!
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+1
-2
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Бaрселиниус (землянин)
29.07.2022 в 19:55
Пойдут. Какие-то, но пойдут.
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0
-2

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