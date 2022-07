ESPN: Барселона больше всех этим летом потратила на трансферы – 138 миллионов фунтов

"Барселона" потратила этим летом на трансферном рынке больше всех – 138 миллионов фунтов, сообщает ESPN. Второй в топе идет "Бавария" с цифрой в 124 миллиона фунтов, а третий "Арсенал" со 119 миллионами фунтов.

Заключает топ-4 "Манчестер Сити" с 98 миллионами фунтов.

