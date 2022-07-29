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ESPN: Барселона больше всех этим летом потратила на трансферы – 138 миллионов фунтов
"Арсенал" в топ-3
Фото: twitter.com/FundacioFCB
"Барселона" потратила этим летом на трансферном рынке больше всех – 138 миллионов фунтов, сообщает ESPN. Второй в топе идет "Бавария" с цифрой в 124 миллиона фунтов, а третий "Арсенал" со 119 миллионами фунтов.
Заключает топ-4 "Манчестер Сити" с 98 миллионами фунтов.
Barcelona have spent more than any club in Europe's top leagues this summer ???? pic.twitter.com/XoBSCkiGvc— ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022
Напомним, что за эти деньги "Барселона" подписала Рафинью из "Лидса", Левандовского из "Баварии" и Кунде из "Севильи". Защитник "Челси" и сборной Дании Кристенсен пришел в команду в качестве свободного агента.
Эти сделки клуб совершил несмотря на перевалившие за миллиард долги. Средства клуб получил, взяв ранее в этом году очередной кредит, продав процент телеправ, а также заключив сотрудничество с новым титульным спонсором Spotify.
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