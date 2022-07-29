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Официально: отступные Кунде в Барселоне – миллиард евро
Уже классическая сумма
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" прописала в контракте Жюля Кунде отступные в размере 1 миллиарда евро, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали пятилетний контракт.
Таким образом, другой клуб, чтобы выкупить контракт Кунде без переговоров с "Барселоной" должен будет выплатить 1 миллиард евро.
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Такие же отступные прописаны в контрактах молодых Педри и Фати. Роберту Левандовскому клуб прописал отступные в размере 500 миллионов евро.
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Источник:fcbarcelona.com
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