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Официально: отступные Кунде в Барселоне – миллиард евро

Испания
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Уже классическая сумма

Официально: отступные Кунде в Барселоне – миллиард евро

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" прописала в контракте Жюля Кунде отступные в размере 1 миллиарда евро, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали пятилетний контракт.

Таким образом, другой клуб, чтобы выкупить контракт Кунде без переговоров с "Барселоной" должен будет выплатить 1 миллиард евро.

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Такие же отступные прописаны в контрактах молодых Педри и Фати. Роберту Левандовскому клуб прописал отступные в размере 500 миллионов евро.

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В статье: Барселона Севилья Жюль Кунде
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Источник:
fcbarcelona.com

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