Официально: отступные Кунде в Барселоне – миллиард евро

"Барселона" прописала в контракте Жюля Кунде отступные в размере 1 миллиарда евро, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали пятилетний контракт.

Таким образом, другой клуб, чтобы выкупить контракт Кунде без переговоров с "Барселоной" должен будет выплатить 1 миллиард евро.

Такие же отступные прописаны в контрактах молодых Педри и Фати. Роберту Левандовскому клуб прописал отступные в размере 500 миллионов евро.