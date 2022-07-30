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Хави: Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону

Испания
(1 голосов)

Он заслуживает на второй этап

Хави: Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави ответил на вопрос, хотел ли бы он возвращение легенды каталонцев Лионеля Месси:

“Я бы хотел, чтобы время Месси в “Барселоне” не истекло. Я считаю, что он заслуживает второго этапа здесь, в “блаугране”. Я бы этого хотел. Если вопрос состоит в том, хотел бы я, чтобы он вернулся? Ответ однозначно "да", - сказал Хави.

Отметим, что прошлый сезон для Месси стал первым не в составе "Барселоны". Аргентинец провел его в “Пари Сен-Жермен”, перейдя туда летом 2021-го на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом рассчитан до конца следующего июня.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хави
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Крістoфер (Луцьк)
30.07.2022 в 10:04
Це неможливо. Він занадто любить гроші. Підписуйте Алвеса. Він по рівню як Мессі, тільки як людина не гнилий.
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