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Лапорта: Так уж получилось, что мы купили игроков, которых Челси тоже хотел
Интересы клубов пересекались не один раз
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что "Барселона" не предлагала услуги Френки де Йонга "Челси":
"Мы никогда не предлагали де Йонга "Челси". Нет, нет, нет. Мы хорошо поужинали с Боэли в Барселоне и поговорили о футболе.
Боэли – необыкновенный человек. У нас нет никаких проблем с "Челси". Так уж получилось, что некоторых из игроков, которых они хотели подписать, мы тоже хотели купить", – сказал Лапорта.
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Источник:Fabrizio Romano
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