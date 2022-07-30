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Лапорта: Так уж получилось, что мы купили игроков, которых Челси тоже хотел

Испания
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Интересы клубов пересекались не один раз

Лапорта: Так уж получилось, что мы купили игроков, которых Челси тоже хотел

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что "Барселона" не предлагала услуги Френки де Йонга "Челси":

"Мы никогда не предлагали де Йонга "Челси". Нет, нет, нет. Мы хорошо поужинали с Боэли в Барселоне и поговорили о футболе.

Боэли – необыкновенный человек. У нас нет никаких проблем с "Челси". Так уж получилось, что некоторых из игроков, которых они хотели подписать, мы тоже хотели купить", – сказал Лапорта.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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