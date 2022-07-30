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Левандовский: Бавария пыталась найти аргументы для моей продажи, хотя это было сложно объяснить фанатам
Было много причин для ухода
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona
Роберт Левандовский дал комментарий о своем решении уйти из "Баварии":
"Я не хочу говорить о том, что конкретно произошло. Но если вопрос в том, было ли решение о переходе принято из-за Холанда, то нет, я не видел проблемы в том, что он бы присоединился к "Баварии".
Но некоторые люди не говорят мне правду, говорят нечто другое. Для меня всегда было важно оставаться честным, и, возможно, для некоторых людей это было проблемой. Я видел и чувствовал, что возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти из "Баварии" и присоединиться к "Барселоне".
У меня были очень хорошие отношения с моими партнерами по команде, с персоналом, с тренером, и мне будет не хватать всего этого, потому что я провел там прекрасное время. И мы были не только друзьями по игре, но и чем-то большим. Но в конце концов эта глава закончилась, и я открываю новую главу в своей жизни и новую главу в своей карьере.
Поэтому я чувствую, что нахожусь в нужном положении, в нужном месте. Так что все, что произошло за последние несколько недель до того, как я покинул "Баварию", было связано в том числе с политикой. Клуб пытался найти аргументы для продажи меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам.
И мне пришлось смириться с этим, несмотря на то, что это был бред, обо мне было сказано много бреда. Но я знаю, что фанаты даже в этот период все еще очень сильно поддерживают меня", – сказал Левандовский.
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