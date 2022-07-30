  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке Барселоны

Испания
(1 голосов)

Лионеля ждут в Каталонии

Лапорта: Мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в "Барселону".

– Вы все еще чувствуете на себе пристальное внимание из-за ухода Месси?

– Я сделал то, что должен был сделать, поставив клуб выше лучшего игрока в нашей истории. Я знаю Месси с детства, и я люблю Лео. Он лучший игрок в нашей истории, и я сделаю все возможное, чтобы обеспечить ему лучший финал карьеры в футболке "Барсы".

Я бы хотел вернуть его. Это будет нелегко, но я думаю, что при правильной стратегии мы можем это сделать. Я думаю, что Месси был самым важным игроком в нашей истории. В течение длительного успешного периода он был лидером. Он был тем, кто воодушевлял наших болельщиков.

– Какова вероятность возвращения Месси?

– Время Лео в "Барселоне" закончилось не лучшим образом. Это был трудный период. Мы должны были принять решение и поставить клуб выше лучшего игрока в нашей истории. Но я думаю, что сейчас мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке "Барселоны". Мы сделаем все возможное, чтобы дать ему тот финал, которого он заслуживает.

– Придется ли ему сократить зарплату в случае возвращения?

– Посмотрим. Сейчас не лучший момент, чтобы говорить об этом, потому что он игрок "ПСЖ", и у него есть еще год по контракту, и мы должны уважать это", – сказал президент "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CBS Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде