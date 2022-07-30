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Лапорта: Мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке Барселоны
Лионеля ждут в Каталонии
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в "Барселону".
– Вы все еще чувствуете на себе пристальное внимание из-за ухода Месси?
– Я сделал то, что должен был сделать, поставив клуб выше лучшего игрока в нашей истории. Я знаю Месси с детства, и я люблю Лео. Он лучший игрок в нашей истории, и я сделаю все возможное, чтобы обеспечить ему лучший финал карьеры в футболке "Барсы".
Я бы хотел вернуть его. Это будет нелегко, но я думаю, что при правильной стратегии мы можем это сделать. Я думаю, что Месси был самым важным игроком в нашей истории. В течение длительного успешного периода он был лидером. Он был тем, кто воодушевлял наших болельщиков.
– Какова вероятность возвращения Месси?
– Время Лео в "Барселоне" закончилось не лучшим образом. Это был трудный период. Мы должны были принять решение и поставить клуб выше лучшего игрока в нашей истории. Но я думаю, что сейчас мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке "Барселоны". Мы сделаем все возможное, чтобы дать ему тот финал, которого он заслуживает.
– Придется ли ему сократить зарплату в случае возвращения?
– Посмотрим. Сейчас не лучший момент, чтобы говорить об этом, потому что он игрок "ПСЖ", и у него есть еще год по контракту, и мы должны уважать это", – сказал президент "Барселоны".
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