Бернарду Силва перейдет в Барселону, если клуб продаст Френки Де Йонга

Португальский вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва выжидает возможности и лелеет надежду на переход в "Барселону". Как сообщает Mundo Deportivo, и игрок, и клуб готовы ждать месяцами ради трансфера.

По информации издания, главной преградой для перехода Силвы в "Барселону" является Френки Де Йонг. Сообщается, что каталонский клуб – единственная команда, ради которой Бернарду готов покинуть "Манчестер Сити".

Согласно Mundo Deportivo, ценник на Силву составляет около 80 миллионов евро. С бонусами – ближе к 100 миллионам. Клуб и игрок ожидают развития ситуации с Де Йонгом.