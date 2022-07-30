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Бернарду Силва перейдет в Барселону, если клуб продаст Френки Де Йонга

Испания
(1 голосов)

Португалец покинет Манчестер только ради Каталонии

Бернарду Силва перейдет в Барселону, если клуб продаст Френки Де Йонга

Фото: 24hfootnews

UA-Футбол
Новина українською

Португальский вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва выжидает возможности и лелеет надежду на переход в "Барселону". Как сообщает Mundo Deportivo, и игрок, и клуб готовы ждать месяцами ради трансфера.

По информации издания, главной преградой для перехода Силвы в "Барселону" является Френки Де Йонг. Сообщается, что каталонский клуб – единственная команда, ради которой Бернарду готов покинуть "Манчестер Сити".

Согласно Mundo Deportivo, ценник на Силву составляет около 80 миллионов евро. С бонусами – ближе к 100 миллионам. Клуб и игрок ожидают развития ситуации с Де Йонгом.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Френки де Йонг
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.07.2022 в 21:19
Удивительно, как все толковые игроки мечтают играть за Барселону. Оно и понятно, не играть же за какое то болото на вроде мадрида с неблагополучной раздевалкой и такими же болельщиками
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0
-2
storm_ua (Николаев)
30.07.2022 в 20:30
Фрэнки беги из этого болота пока есть такой шанс..не оборачиваясь.
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+2
-1

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