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Мемфис Депай может перейти в аренду в Ювентус, если продлит контракт с Барселоной

Испания
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Через год форвард обойдется туринцам всего в 20 миллионов евро

Мемфис Депай может перейти в аренду в Ювентус, если продлит контракт с Барселоной

Фото: Barca Universal

UA-Футбол
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Нидерландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай, уже неделями стремящийся покинуть клуб, может быть близок к уходу. Как сообщает sport.es, нападающий интересен "Ювентусу".

Однако, как отмечает издание, переход затруднен финансовыми условиями, и требует сотрудничества всех трех сторон. Для перехода в "Ювентус" Мемфису придется продлить контракт с каталонским клубом на год.

После этого, "Барселона" отпустит Депая в аренду с правом выкупа. Как сообщается, через год Мемфис обойдется "Ювентусу" в 20 миллионов долларов.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Мемфис Депай
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