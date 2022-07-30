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Мемфис Депай может перейти в аренду в Ювентус, если продлит контракт с Барселоной
Через год форвард обойдется туринцам всего в 20 миллионов евро
Фото: Barca Universal
Нидерландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай, уже неделями стремящийся покинуть клуб, может быть близок к уходу. Как сообщает sport.es, нападающий интересен "Ювентусу".
Однако, как отмечает издание, переход затруднен финансовыми условиями, и требует сотрудничества всех трех сторон. Для перехода в "Ювентус" Мемфису придется продлить контракт с каталонским клубом на год.
После этого, "Барселона" отпустит Депая в аренду с правом выкупа. Как сообщается, через год Мемфис обойдется "Ювентусу" в 20 миллионов долларов.
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