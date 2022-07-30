Мемфис Депай может перейти в аренду в Ювентус, если продлит контракт с Барселоной

Нидерландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай, уже неделями стремящийся покинуть клуб, может быть близок к уходу. Как сообщает sport.es, нападающий интересен "Ювентусу".

Однако, как отмечает издание, переход затруднен финансовыми условиями, и требует сотрудничества всех трех сторон. Для перехода в "Ювентус" Мемфису придется продлить контракт с каталонским клубом на год.

После этого, "Барселона" отпустит Депая в аренду с правом выкупа. Как сообщается, через год Мемфис обойдется "Ювентусу" в 20 миллионов долларов.