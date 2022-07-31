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Левандовский оставил голы на потом. Ред Буллз - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы уверенно победили
Getty Images
"Барселона" обыграла "Нью-Йорк Ред Буллз" в товарищеском матче. Встреча прошла в Харрисоне (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев.
В стартовом составе на матч вышел польский новичок "блауграны" Роберт Левандовский, но отличиться результативными действиями ему не удалось.
В матче отличились Усман Дембеле и Мемфис Депай. Также в концовке встречи в составе американского клуба был удален игрок.
Ред Буллз - Барселона 0:2
Голы: Дембеле 40, Депай 87
Удаление: Эдельман 82
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