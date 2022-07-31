Левандовский оставил голы на потом. Ред Буллз - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

Роберт ходит как неприкаянный, чужой человек абсолютно в этой истории.Поговаривают что это жена заставила уйти его из Баварии. Типа хотела в Испании пожить. Переживать такой позор , просто немыслимо...он не может даже гол забить..Основные новички в других командах уже отметились, Нуньес, Сане и т.д и только Роберт бродит по полю с потерянным видом . А завтра путалонцы спустят на него всех собак, когда в ЛЧ условная бавария наваляет барселохам по самые помидоры.