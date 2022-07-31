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Левандовский оставил голы на потом. Ред Буллз - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Каталонцы уверенно победили

Левандовский оставил голы на потом. Ред Буллз - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images

Новина українською

"Барселона" обыграла "Нью-Йорк Ред Буллз" в товарищеском матче. Встреча прошла в Харрисоне (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев.

В стартовом составе на матч вышел польский новичок "блауграны" Роберт Левандовский, но отличиться результативными действиями ему не удалось.

В матче отличились Усман Дембеле и Мемфис Депай. Также в концовке встречи в составе американского клуба был удален игрок.

Ред Буллз - Барселона 0:2

Голы: Дембеле 40, Депай 87

Удаление: Эдельман 82

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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Комментарии (4)
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Бaрселиниус (землянин)
31.07.2022 в 10:12
А ода всё брюзжит и брюзжит.. поговаривает..
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
31.07.2022 в 09:43
А где Ферран Торрес?
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Бaрселиниус (землянин)
31.07.2022 в 10:17
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storm_ua (Николаев)
31.07.2022 в 09:39
Роберт ходит как неприкаянный, чужой человек абсолютно в этой истории.Поговаривают что это жена заставила уйти его из Баварии. Типа хотела в Испании пожить. Переживать такой позор , просто немыслимо...он не может даже гол забить..Основные новички в других командах уже отметились, Нуньес, Сане и т.д и только Роберт бродит по полю с потерянным видом . А завтра путалонцы спустят на него всех собак, когда в ЛЧ условная бавария наваляет барселохам по самые помидоры.
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