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Реал уверенно победил Ювентус в товарищеском матче в США
Лунин провел встречу на скамейке для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" провели завершающий матч в рамках предсезонного американского турне. Встреча между этими командами состоялась на стадионе "Роуз Боул" в Калифорнии.
"Сливочные" владели преимуществом весь матч. Подкрепили они это одним голом в каждом из таймов благодаря реализованному пенальти Бензема и голу Асенсио. В итоге подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счетом 2:0.
Отметим, что тот же итальянский тренер в этом поединке оставил на скамье для запасных украинского голкипера Андрея Лунина: Куртуа провел свой второй поединок на межсезонных сборах. У того же Лунина одна встреча в активе.
На данный момент у "Реала" следующий запланированный матч должен состояться в рамках поединка за Суперкубок УЕФА против "Айнтрахта" Франкфурт 10 августа. “Ювентус” еще впереди ждет очередная товарищеская встреча против другой мадридской команды – “Атлетико” (7 августа).
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