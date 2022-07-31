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Не подошел Хави. Барселона продала своего воспитанника в другой клуб Ла Лиги

Испания
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В турне США вместе с командой он не уехал

Не подошел Хави. Барселона продала своего воспитанника в другой клуб Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о продаже 23-летнего защитника Оскара Мингесы в "Сельту".

Аналитический портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила три миллиона евро без учета бонусов. Контракт между сторонами подписан четыре года.

Отметим, что Мингеса является воспитанником "Барселоны". Он подрос с игрока Ла Масии до уровня первой команды. Всего на его счету 66 матчей за "блаугранну". "Барселона" была его единственным клубом в карьере.

Добавим, что Хави не взял Оскара на предсезонное турне в США.

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В статье: Барселона Хави Сельта (Виго) Оскар Мингеса
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