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Не подошел Хави. Барселона продала своего воспитанника в другой клуб Ла Лиги
В турне США вместе с командой он не уехал
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" на своем официальном сайте объявила о продаже 23-летнего защитника Оскара Мингесы в "Сельту".
Аналитический портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила три миллиона евро без учета бонусов. Контракт между сторонами подписан четыре года.
Отметим, что Мингеса является воспитанником "Барселоны". Он подрос с игрока Ла Масии до уровня первой команды. Всего на его счету 66 матчей за "блаугранну". "Барселона" была его единственным клубом в карьере.
Добавим, что Хави не взял Оскара на предсезонное турне в США.
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