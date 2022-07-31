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Левандовский: У Барселоны очень сильная команда, мы готовы претендовать на трофеи
Поляк настроен на позитивный результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevork Djansezian
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал о перспективах своего нового клуба в следующем сезоне:
"У нас очень сильная команда, мы готовы претендовать на трофеи. Я всегда думаю о победе в каждом матче, о том, чтобы забить, и с таким тренером, как Хави, мы способны добиться успеха. Я вижу, что мы делаем на тренировках, как работаем на предсезонке. Все наши трансферы говорят мне о том, что мы на верном пути, я с нетерпением жду начала сезона.
Я много раз играл против испанских клубов в Лиге чемпионов, так что для меня это не будет чем-то новым. Если ты игрок международного уровня, то должен быть готов к любым испытаниям, нет разницы, с кем предстоит играть. Нужно показывать себя с лучшей стороны.
Я опытный игрок и готов к этому вызову. К тому же в чемпионате Испании больше матчей, чем в Бундеслиге, так что у меня, возможно, будет еще больше возможностей забивать", – заявил Левандовски.
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