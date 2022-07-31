Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона проведет переговоры с Олимпиакосом об аренде своего защитника
Клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Олимпиакоса" и "Барселоны" встретятся в понедельник, 1 августа, чтобы обсудить переезд защитника Самуэля Умтити в Грецию.
Ранее было известно, что он является одним из нескольких игроков, которых Хави не видит в команде. Кроме него, в этот список входят Мемфис Депай и Абде.
"Олимпиакос" на следующей неделе проведет переговоры с "блаугранной" о годовой аренде француза. Ключевым вопросом будет его заработная плата.
Как известно, ранее сорвался переход Умтити в "Ренн", так как центрдеф провалил медосмотр.
Популярное сейчас
- Общенациональный телеканал. Setanta Sport получила конкурента в борьбе за права на трансляцию УПЛ
- Десять минут чистого наслаждения. ВИДЕО обзор Суперкубка Нидерландов Аякс – ПСВ - 3:5
- Левандовский оставил голы на потом. Ред Буллз - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО