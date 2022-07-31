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Барселона проведет переговоры с Олимпиакосом об аренде своего защитника

Испания
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Клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость

Барселона проведет переговоры с Олимпиакосом об аренде своего защитника

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Олимпиакоса" и "Барселоны" встретятся в понедельник, 1 августа, чтобы обсудить переезд защитника Самуэля Умтити в Грецию.

Ранее было известно, что он является одним из нескольких игроков, которых Хави не видит в команде. Кроме него, в этот список входят Мемфис Депай и Абде.

"Олимпиакос" на следующей неделе проведет переговоры с "блаугранной" о годовой аренде француза. Ключевым вопросом будет его заработная плата.

Как известно, ранее сорвался переход Умтити в "Ренн", так как центрдеф провалил медосмотр.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
ESPN

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