Барселона проведет переговоры с Олимпиакосом об аренде своего защитника

Руководство "Олимпиакоса" и "Барселоны" встретятся в понедельник, 1 августа, чтобы обсудить переезд защитника Самуэля Умтити в Грецию.

Ранее было известно, что он является одним из нескольких игроков, которых Хави не видит в команде. Кроме него, в этот список входят Мемфис Депай и Абде.

"Олимпиакос" на следующей неделе проведет переговоры с "блаугранной" о годовой аренде француза. Ключевым вопросом будет его заработная плата.

Как известно, ранее сорвался переход Умтити в "Ренн", так как центрдеф провалил медосмотр.