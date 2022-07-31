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Анчелотти настаивает на уходе из Реала двоих игроков

Испания
(3 голосов)

Защитник и нападающий не нужны тренеру

Анчелотти настаивает на уходе из Реала двоих игроков

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти не рассчитывает в следующем сезоне на правого защитника Альваро Одриосолу и центрфорварда Мариано Диаса.

Никто из футболистов "Реала" не получал меньше игрового времени по ходу предсезонного турне команды, чем Одриосола и Диас.

На Альваро тренер не рассчитывает, так как считает позицию правого защитника закрытой Карвахалем и Васкесом. Кроме этого, у "сливочных" есть 18-летний Винисиус Тобиас. Мариано также не будет играть в тени Бензема и Йовича.

При этом главным препятствием для ухода Марино из "Реала" является его зарплата. В Мадриде игрок получает 4,5 млн евро в год, поэтому другие клубы не готовы платить ему столько же.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Мариано Диас Альваро Одриосола
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2022 в 14:07
Папе Карло осталось убедить очень глупого Переса, что он болван и выброшенные на Мариано Диаса 21,5 млн евро и на Одриосолу около 40 млн. евро, это всё следствие шизофренического самомнения Переса, что, якобы, он шарит в футболе... ВЕЛИКИЙ ЛЕО МЕССИ - Чемпион Мира 2022!!!
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Dr. House (Поділля)
31.07.2022 в 14:47
Алєнь, ти краще розкажи, як Хаві намагається Умтітю спихнути та де Йонга або продати або змусити погодитись його на удвічі меншу зарплату. А який з гнома буде чемпіон світу - побачимо в грудні. Боюсь, що там в Катарі він так і залишиться догравати
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