Анчелотти настаивает на уходе из Реала двоих игроков

Наставник "Реала" Карло Анчелотти не рассчитывает в следующем сезоне на правого защитника Альваро Одриосолу и центрфорварда Мариано Диаса.

Никто из футболистов "Реала" не получал меньше игрового времени по ходу предсезонного турне команды, чем Одриосола и Диас.

На Альваро тренер не рассчитывает, так как считает позицию правого защитника закрытой Карвахалем и Васкесом. Кроме этого, у "сливочных" есть 18-летний Винисиус Тобиас. Мариано также не будет играть в тени Бензема и Йовича.

При этом главным препятствием для ухода Марино из "Реала" является его зарплата. В Мадриде игрок получает 4,5 млн евро в год, поэтому другие клубы не готовы платить ему столько же.