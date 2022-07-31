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Анчелотти настаивает на уходе из Реала двоих игроков
Защитник и нападающий не нужны тренеру
Фото: twitter.com/realmadrid
Наставник "Реала" Карло Анчелотти не рассчитывает в следующем сезоне на правого защитника Альваро Одриосолу и центрфорварда Мариано Диаса.
Никто из футболистов "Реала" не получал меньше игрового времени по ходу предсезонного турне команды, чем Одриосола и Диас.
На Альваро тренер не рассчитывает, так как считает позицию правого защитника закрытой Карвахалем и Васкесом. Кроме этого, у "сливочных" есть 18-летний Винисиус Тобиас. Мариано также не будет играть в тени Бензема и Йовича.
При этом главным препятствием для ухода Марино из "Реала" является его зарплата. В Мадриде игрок получает 4,5 млн евро в год, поэтому другие клубы не готовы платить ему столько же.
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