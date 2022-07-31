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Левандовский: Бензема – выдающийся игрок. Он показал это в прошлой Лиге чемпионов
Поляк ожидает серьезной борьбы с французом
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Роберт Левандовски ответил о том, какие у него отношения с Каримом Бензема:
– Чего вы ожидаете от личного соперничества между вами и Каримом Бензема?
– Бензема – выдающийся игрок. Он показал это в прошлой Лиге чемпионов тем, что сделал в матчах с "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити". Он уже 10 или даже 12 лет в Ла Лиге – не помню точно. Бензема очень хорошо знаком с этой лигой. Даже в Лиге чемпионов он показывал, что является одним из лучших.
Думаю, здорово, что в Ла Лиге столько хороших нападающих. Болельщикам точно станет интереснее.
Я не хочу сравнивать себя с ним, потому что меня ждет что-то новое, и я принимаю это, а он в Ла Лиге уже много лет. Еще в прошлом году он показал, как хорош.
Для меня важнее будет то, чего мы добьемся с "Барселоной". Как мы будем играть? Каким образом будем двигаться от победы к победе? Это моя цель, – сказал Роберт.
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