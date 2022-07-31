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Левандовский: Бензема – выдающийся игрок. Он показал это в прошлой Лиге чемпионов

Испания
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Поляк ожидает серьезной борьбы с французом

Левандовский: Бензема – выдающийся игрок. Он показал это в прошлой Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Роберт Левандовски ответил о том, какие у него отношения с Каримом Бензема:

– Чего вы ожидаете от личного соперничества между вами и Каримом Бензема?

– Бензема – выдающийся игрок. Он показал это в прошлой Лиге чемпионов тем, что сделал в матчах с "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити". Он уже 10 или даже 12 лет в Ла Лиге – не помню точно. Бензема очень хорошо знаком с этой лигой. Даже в Лиге чемпионов он показывал, что является одним из лучших.

Думаю, здорово, что в Ла Лиге столько хороших нападающих. Болельщикам точно станет интереснее.

Я не хочу сравнивать себя с ним, потому что меня ждет что-то новое, и я принимаю это, а он в Ла Лиге уже много лет. Еще в прошлом году он показал, как хорош.

Для меня важнее будет то, чего мы добьемся с "Барселоной". Как мы будем играть? Каким образом будем двигаться от победы к победе? Это моя цель, – сказал Роберт.

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В статье: Роберт Левандовский Карим Бензема Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN

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