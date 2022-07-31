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Севилья хочет подписать Луиса Альберто из Лацио
В случае успеха 30% от суммы трансфера пойдут "Ливерпулю"
Испанский портал Fichajes, что "Севилья" хочет оформить трансфер атакующего полузащитника "Лацио" Луиса Альберто.
Как утверждает источник, итальянцы планируют получить от испанцев 25 млн. евро за переход 29-летнего хавбека. При этом часть суммы уйдет "Ливерпулю", так как 30% на игрока принадлежат "красным".
В свою очередь ранее в СМИ была информация, что "Севилья" делала предложение римлянам по Луису в размере 20 млн. рублей.
Немецкий сайт Transfermarkt оценивает Альберто в 28 млн. евро. Контракт испанского футболиста с орлами действует до 2025 года.
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